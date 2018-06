Wolfach Altbau-Abriss erfolgt schon im August

Eine Räumlichkeit vor Ort für das Pfarramtsbüro sowie die Treffen der verschiedenen Gruppen ist laut Voß zwar in Arbeit, jedoch noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Zuvor hatte der Pfarrer kurz Rückblick gehalten, wie die Entscheidung zum Neubau zustande kam und erläuterte den aktuellen Stand der Dinge (siehe Infokasten).

"Grüne" Strukturen

Mit der regenerativen Energie Nahwärme und LED-Beleuchtung werden Strukturen des Umweltmanagements "Grüner Gockel" in den Neubau einfließen. Kirchengemeinderat Michael Gleich warb in dem Zusammenhang um Verstärkung des Wolfacher Umweltteams, das momentan aus ihm und Michaela Harter besteht. Gesucht werden auch Personen, die den ökumenischen Krankenhausbesuchskreis unterstützen.

Thematisiert wurde in der Versammlung zudem die aktuelle Personalsituation. "Wir stricken an Lösungsmöglichkeiten", so der Geistliche. Bekanntlich werden auch Hausach und Gutach bald ohne evangelischen Pfarrer sein, weil Imke und Mirko Diepen sich neuen Aufgaben stellen.

Das im September anstehende 125-jährige Jubiläum des Wolfacher Gotteshauses wird mit einem Festgottesdienst auf der Freifläche zwischen der Kirche und dem Brenzheim begangen. Eine angemessene Jubiläumsfeier wird laut Voß zusammen mit der Einweihung des neuen Gemeindezentrums in großem Rahmen stattfinden.

Die Visionen : Das neue Gemeindezentrum ist wesentlich kleiner konzipiert als das bisherige Gebäude. Mit dem dadurch frei werdenden Raum soll ein einladender Kirchplatz geschaffen werden.

Die Vorteile: Wichtig war der Kirchengemeinde der direkte Anschluss des Bauwerks an das Gotteshaus, das eine Unterteilung in zwei Gruppenräume ermöglicht oder bei Bedarf zur Erweiterung des Kirchenraums genutzt werden kann. Untergebracht werden in dem Neubau soll auch das Pfarramtsbüro.

Der Verlauf: Im Dezember 2016 wurde der Entwurf der K9 Architekten aus Freiburg vorgestellt, deren Konzeption die Jury überzeugt hatte. Dem Bauantrag wurde bereits die Zustimmung des Technischen Ausschusses erteilt. Die Finanzierung: Zuschuss Landeskirche 50 Prozent, 30 Prozent innerkirchliches Darlehen und 20 Prozent Eigenmittel (Rücklagen aus dem Verkauf des Pfarrhauses)