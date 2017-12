Die Weihnachtsbeleuchtung ist in der Stadt Wolfach angebracht worden: am Samstag durch die Freiwillige Feuerwehr in der Haupt, Vorstadt– und Kirchstraße mit Weihnachtssternen, am Montag und Dienstag von Mitarbeitern des Bauhofs. Sie hingen 30 Lichterketten an einer prächtigen zwölf Meter hohen Tanne bei kühlem Wetter vor dem Rathaus auf. Zudem wurde eine Girlande an der Einfahrt beim Schloßtor fest gemacht. Auch der Stadtbrunnen wurde mit einem Kranz versehen. Am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, ist dann "Leuchtpremiere", wenn die Stadt wieder im festlichen Gewand erstrahlt. Foto: Bea