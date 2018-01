Wolfach Alde Wieber bereiten Fest vor

Wolfach . Einmal mehr erwachen die buckligen Weiber und das Mühlenpersonal pünktlich zur Fasnet zur geforderten närrischen Höchstform. Der 60. Geburtstag zwickt zuvorderst das Gremium der rund 100-köpfigen Wolfacher Zunftgruppierung (siehe Info) schon über ein Jahr durch die Leiber.

Immer wieder haben sie sich die Hirne buchstäblich verrenkt, um für den 9. Februar in der Festhalle Wolfach närrisch optimal aufgestellt zu sein. Die Rungunkeln versprechen ein kleines, aber feines Programm mit Überraschungen. Die Saalöffnung der Festhalle und des großen Partyzelts ist ab 19 Uhr. Programmbeginn ab 20 Uhr.

Das Narrenblättle hat die Kreativität der Jubilare schon in höchsten Tönen, besser gesagt in Wort und Schrift gewürdigt: "Alles wie vor zehn Jahren – Musik, Programm, Einladung!" Der Besuch in der Festhalle am Fasnetsfriddig lohnt sich aber trotzdem.