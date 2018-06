Wolfach Abschiedsabend

Das Schwarzwald Biker Weekend fand seinen offiziellen Abschluss am Samstag mit dem Abschiedsabend im Schlosshof mit Live-Musik der Bluesrockband "Defender". Die letzten Touren der Veranstaltung wurden gestern durchgeführt.

Wolfach . "Unsere Kapazitäten hinsichtlich Arbeitsaufkommen, Tourenführung und Zimmerbelegung sind am Limit", verkündete Tourist-Info Leiter Gerhard Maier beim Grillabend am Freitag im Schlosshof. Sein Dank galt allen, die ihre Erfahrungen in Wolfach unter die Leute bringen und für Werbung sorgen. "Diese Obergrenze ist auch in eurem Sinne, denn unser Treffen soll ja familiär bleiben", meinte Maier.

Seiner Aussage zufolge weist die Statistik lediglich die Anzahl der Motorradfahrer, die an den Touren teilnehmen, auf. Nicht erfasst werden Begleitpersonen, die das Rahmenprogramm nutzen oder in der Zeit hier Ferien machen. Mit zehn registrierten Gruppen, 789 verkauften Touren und 93 Fahrern, die 2018 zum ersten Mal mit tourten, verzeichnet die Veranstaltung eine Steigerung auf der ganzen Linie.