Wolfach 22-Jähriger verursacht Unfall: drei Verletzte

Wolfach - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend auf der B294 bei Wolfach-Halbmeil. Ersten Angaben der Polizei zu Folge geriet ein 22-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem VW Passat zusammenstieß. Dieser drehte sich in der Folge um die eigene Achse, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß mit einem weiteren Auto kam.