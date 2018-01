Wolfach 20-Jähriger wegen Drogen verurteilt

Diesem Hauptzeugen schenkten sowohl die Richterin als auch Staatsanwältin Glauben. Die Ansicht der Verteidigerin, dass der ehemalige Drogendealer unglaubwürdig wäre, da er im Gerichtssaal sich an viele belastende Details nicht mehr erinnern konnte und in den Verhörsituationen beim Polizeirevier Haslach unter Druck gesetzt worden sei, teilte Roser nicht. In ihrer Urteilsbegründung gab sie an, dass die Erinnerung des Zeugens am selben Tag noch "gut vorhanden gewesen" sei.

Auch die Flucht des Angeklagten floss in das Urteil mit ein. Wenn der junge Mann – wie dieser und dessen Verteidigerin behaupteten – nur einen großen Kaugummi im Mund gehabt hätte, hätte er diesen einfach herausnehmen können, sonst mache seine anschließende Flucht überhaupt keinen Sinn, so Roser.

Vielmehr glaubte die Richterin den Aussagen des Dealers sowie eines ermittelnden Polizeihauptmeisters. Letzterer gab an, der Angeklagte habe einen kleinen, gelblichen Plastikbeutel mit weißem Pulver im Mund gehabt, den er kurz vor seiner Flucht auch aus dem Mund genommen habe, als er mit seiner Freundin kontrolliert wurde. "Wenn jemand nicht so frei spricht, merkt man das ja", sagte der Polizist aus. Der Angeklagte sei dann plötzlich davon gelaufen, schneller gewesen und mit dem Tütchen, das er zuvor heraus genommen habe, entwischt. Hinterher habe er einem Kollege gesagt, dass er den Inhalt in den Bach geschmissen habe.

Dies wollte der Angeklagte –­ auch wenn die Tatsachen gegen ihn sprachen – nicht eingestehen. Überhaupt war er zu Anfang ziemlich wortkarg, auch in seinem Teilgeständnis am Schluss. Er bestritt, das Kokain beim Dealer gekauft zu haben. Eigentlich hätte er am liebsten gar keine Strafe bekommen und mutmaßte über sein vorläufiges Ende der Drogensucht: "Wenn ich am Wochenende in den Arrest und 1000 Euro bezahlen muss, dann kriege ich keinen Schlusspunkt."

Das sah Roser anders. Aufgrund seiner noch nicht gereiften Haltung wendete sie das Jugendstrafrecht an und betonte zugleich, dass der Angeklagte überhaupt nicht einsichtig sei. "Da muss ein Problembewusstsein einsetzen."

Die Verteidigerin: plädierte für zehn Stunden Arbeitsleistung am Wochenende, eine erneute Drogenberatung und eine Geldstrafe von maximal 300 Euro. Sie fand nur als erwiesen, dass der Angeklagte am 30. Dezember Marihuana erworben hatte. Der Kokainerwerb könne nicht nachgewiesen werden.

Die Staatsanwältin: fand 1000 Euro gerechtfertigt. Der Angeklagte sei in 19 Fällen über ein Dreivierteljahr 2016 schuldig, den Zeugenaussagen bezüglich des Kokains Glauben zu schenken. Hinzu kommen sollten noch zwei Wochenenden Freizeitarrest.

Das sichergestellte Betäubungsmittel sei einzuziehen und die Kosten für das Verfahren trage die Staatskasse.