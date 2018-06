Wolfach 17-Jähriger bekommt seinen Qualipass

Krichel war die Freude darüber anzumerken, langjährige Schüler ehren zu dürfen. Alle drei hätten bewiesen, dass es immer noch Jugendliche gibt, die bereit sind, dem Hobby Musik länger als nur ein oder zwei Schnupperjahre treu zu bleiben.

Allen voran geht Jan Brohammer, der sich bereits mit vier Jahren in den Kopf gesetzt hatte, Querflöte zu erlernen. In seiner Vita stehen beispielsweise mehrere erfolgreiche Teilnahmen bei "Jugend musiziert" und ein Engagement beim Musical in Stuttgart. Die von einer Professorin der Musikhochschule Linz beim Landeswettbewerb in Bietigheim ausgesprochene Einladung für einen Studienplatz hat Brohammer schweren Herzens ausgeschlagen, er möchte sich lieber "Jura" an der Uni Freiburg widmen.

Fiona Dorn und Finn Wernet werden Wolfach und der Musikschule noch einige Jahre als Talente treu bleiben. Sie zählen jetzt schon nach ihrer Reise nach Lübeck zu den besten 50 Querflöten-Klavier-Duos Deutschlands.

Auf der großen Bühne der Landesgartenschau (LGS) Lahr werden Fiona Dorn und Finn Wernet am Sonntag, 24. Juni, ein letztes Mal ihren "Stockhausen" aus dem Wettbewerbsprogramm vor Publikum spielen. Beginn ist um 12 Uhr.