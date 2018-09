Wolfach 125-jährige "Schatzkiste" gefeiert

Wolfach (bea). "Die evangelische Stadtkirche feiert heute Geburtstag", so hat Pfarrer Stefan Voß den fröhlichen Festgottesdienst am Montagabend eröffnet. Zelebriert wurde, dass die Einrichtung 125 Jahre – seit ihrer Einweihung am 3. September 1893 – alt ist. Auch die Kirchengemeinderäte und die Prädikanten Gottfried Zurbrügg aus Zell und Marlis Willis nahmen teil.