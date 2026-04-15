Wolf- und Bärenpark Schwarzwald: „Wölfe abschießen ist nicht die Lösung“, sagt Wildtier-Experte aus Rottenburg

Der Ex-Rottenburger Bernd Nonnenmacher, Geschäftsführer des „Alternativen Wolf- und Bärenparks Schwarzwald“ kritisiert das neue Gesetz, das Wölfe ins Jagdrecht aufnimmt.
Wenn die Ausflugs-Saison beginnt, zieht es Wanderer massenhaft auf die Schwäbische Alb oder in den Schwarzwald. Im Nationalpark Nordschwarzwald wittern manche eine besondere Ausflugsattraktion: einen freilebenden Wolf. Ein etwa vierjähriger Wolfsrüde, dem die Wissenschaftler den Namen „GW2672m“ gegeben haben und der es unter dem Namen „Hornisgrinden-Wolf“ zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat, hat im Hochschwarzwald sein Revier gefunden. Seither fürchten Experten den „Wolfstourismus“. Auch Bernd Nonnenmacher hat wenig Verständnis dafür, dass Leute teils respektlos in die Tiefen des Nationalparks vordringen und riskante Situationen provozieren. „Junge Wölfe sind oft neugierig, wie unsere Hunde“, sagt Nonnenmacher. „Das ist aber nicht gefährlich.“ Kann jedoch dazu führen, dass der Wolf sich nähert. Zumal wenn in der Wandergruppe noch eine Hündin mitläuft …