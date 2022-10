1 Ob ein Wolf ein Schaf gerissen hat, steht erst nach den Untersuchungen fest Foto: BennyTrapp – stock.adobe.com

In Rosenfeld ist ein totes Schaf gefunden worden. Nun wird untersucht, ob es von einem Wolf getötet worden ist.















Rosenfeld - Der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg ist am Donnerstag ein totes Schaf gemeldet worden. Das Tier wurde im Gemeindegebiet von Rosenfeld gefunden.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die Fachleute der FVA noch nicht sagen, ob ein Wolf das Schaf getötet hat. Die Situation vor Ort wurde dokumentiert. Die genetischen Proben werden am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik weiter untersucht.

Nutztierverbände sind informiert

Wie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft mitteilt, liege Rosenfeld nicht im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald.

Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über den Sachverhalt informiert worden, teilt das Ministerium weiter mit. Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf eine Wolf-Sichtung sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden per Mail an info@wildtiermonitoring.de oder Telefon 0761/4 01 82 74.

Ausführliche Informationen zum Fördergebiet Wolfsprävention und zum Herdenschutz, Daten zu Wolfssichtungen im Land sowie Verhaltenshinweise beim Zusammentreffen von Mensch und Wolf gibt es auf der Internetseite des Umweltministeriums www.um.baden-wuerttemberg.de.