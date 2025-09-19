Wolf im Südwesten: So viel kostet der Schutz vor dem Wolf

Um Herdentiere vor dem Wolf zu schützen, gibt das Land Baden-Württemberg jährlich viel Geld aus. Die Entschädigungen für tote Tiere erscheinen dagegen winzig.
Baden-Württemberg lässt sich den Schutz vor dem Wolf einiges kosten. Der eigentliche Schaden dagegen ist offenbar gering. Denn während der Herdenschutz mit zweistelligen Millionenbeträgen gefördert wurde, sind die Entschädigungszahlungen deutlich niedriger, zeigt sich nach einer Anfrage unserer Redaktion beim zuständigen Ministerium in Stuttgart.