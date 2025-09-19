Wolf im Südwesten: So viel kostet der Schutz vor dem Wolf

Um Herdentiere vor dem Wolf zu schützen, gibt das Land Baden-Württemberg jährlich viel Geld aus. Die Entschädigungen für tote Tiere erscheinen dagegen winzig.

Baden-Württemberg lässt sich den Schutz vor dem Wolf einiges kosten. Der eigentliche Schaden dagegen ist offenbar gering. Denn während der Herdenschutz mit zweistelligen Millionenbeträgen gefördert wurde, sind die Entschädigungszahlungen deutlich niedriger, zeigt sich nach einer Anfrage unserer Redaktion beim zuständigen Ministerium in Stuttgart.

Laut Landesumweltministerium gibt es derzeit vier sesshafte Einzeltiere in Baden-Württemberg, zwei im Nord- und zwei im Südschwarzwald. Der Wolfsrüde mit der wissenschaftlichen Kennung „GW852m“ ist erstmals 2017 in Baden-Württemberg individuell erfasst worden und befand sich auf der Suche nach einem eigenen Revier.

Er war der erste sesshafte Wolf im Land und ist seither regelmäßig in der Region unterwegs. Traurige Berühmtheit erlangte er, nachdem Ende April 2018 in Bad Wildbad (Kreis Calw) bei seiner Attacke auf eine Schafherde mehr als 40 Schafe starben. Dass er immer mal wieder auch noch in der Gegend rund um Bad Wildbad unterwegs ist, zeigt die jüngste Fotofallenaufnahme vom 28. Juli.

Weitere Wölfe

Zu diesen sesshaften Tieren kommen noch weitere Wölfe, die im Land unterwegs sind oder waren, sich bislang aber hier nicht niedergelassen haben. Insgesamt wurden seit 2015 genau 24 wilde genetisch individualisierbare Wölfe in Baden-Württemberg erfasst, heißt es auf der Internetseite des Umweltministeriums weiter.

Diese waren teilweise aus dem Süden, teilweise aus dem Norden durchgewandert, beziehungsweise zugewandert. Acht dieser Wölfe sind tot, über den Verbleib der anderen Tiere ist nichts bekannt. Sie wurden im Land seither nicht mehr nachgewiesen.

Fördergebiet Weil der Wolf streng geschützt und ein Abschuss nur unter streng geregelten Bedingungen möglich ist, wurde bereits im Mai 2018 – also kurz nach der Attacke bei Bad Wildbad – ein Fördergebiet zur Wolfsprävention im Schwarzwald eingerichtet, das mittlerweile den gesamten Naturraum Schwarzwald umfasst.

Unsere Empfehlung für Sie Klaus Mack zufrieden Bundesregierung erkennt günstigen Erhaltungszustand des Wolfs an Der Wolf könnte bald ins Jagdgesetz aufgenommen werden. Klaus Mack wertet die Entwicklung als Erfolg.

Hier können Tierhalter Fördermittel beantragen, um ihre Herden mit wolfssicheren Weidezäunen und Herdenschutzhunden zu schützen. Und Halter von Nutztieren, wie Schafen, Ziegen, Lamas und Alpakas oder auch Kälbern und Fohlen, haben entsprechende Anträge gestellt und haben damit unter anderem Mittel für wolfsabweisende Zäune erhalten.

Fördersumme Diese Möglichkeit wird im gesamten Fördergebiet rege genutzt. Insgesamt beläuft sich die Förderung des Herdenschutzes von 2018 bis 2024 auf mehr als 23 Millionen Euro, teilt Claudia Hailfinger von der Pressestelle des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden Württemberg auf Anfrage unserer Redaktion mit.

In den ersten beiden Jahren waren die Zahlen mit rund 217 000 Euro (2018) und rund 341 000 Euro (2019) noch recht niedrig und gingen dann, auch mit der steigenden Anzahl an sesshaften Wölfen, deutlich nach oben. 2021 wurden bereits mehr als fünf Millionen Euro an Fördermitteln ausbezahlt. 2022 waren es circa 4,8 Millionen und 2023 sogar rund 6,5 Millionen Euro. 2024 dann lag die Förderung für den Herdenschutz bei etwa 4,9 Millionen Euro.

Quelle: Umweltministerium BW 2025 Foto: Grafik: Ulm

Unsere Empfehlung für Sie Zäune haben Verbesserungsbedarf Hohe Förderung für Schutzmaßnahmen gegen den Wolf in Schenkenzell Zwei große Weideflächen in Hinter-Wittichen sollen eine wolfsgerechte Einzäunung erhalten. Dies bietet den grasenden Tieren wichtigen Schutz und erleichtert zugleich die Arbeit der Bewirtschafter.

„Das Antragsjahr 2025 kann noch nicht ausgewertet werden. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Förderanträge auf dem Niveau der Vorjahre bleibt“, teilt Hailfinger vom Umweltministerium in Stuttgart weiter mit.

Hohe Kosten Zu dem technischen Herdenschutz und der Förderung für Herdenschutzhunde kommt noch ein „Erschwernisausgleich“. Inklusive Ausgaben für das Weidemanagement beläuft sich diese Summe von 2020 bis 2024 auf rund 3,2 Millionen Euro. Weitere Kosten fallen für „wolfsbezogene Tätigkeiten an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt“ (FVA) in Freiburg an. Inklusive des Wolfsmonitorings waren das für das Jahr 2024 etwas mehr als eine Million Euro.

Diese Zahlen gehen aus der Antwort des Umweltministeriums auf einen Antrag der FDP-Landtagsfraktion hervor. Insgesamt kostete der Schutz vor den vier sesshaften Wölfen – und den weiteren durchziehenden – das Land Baden-Württemberg im Jahr 2024 also rund 6,2 Millionen Euro.

Niedrige Entschädigung Die Ausgaben für den Herdenschutz übersteigen die Entschädigungen für getötete Tiere in jedem Fall um ein Vielfaches. „Es wurden rund 29 200 Euro an Entschädigung an Tierhalter gezahlt“, teilt Hailfinger weiter mit. Sie gibt außerdem einen Überblick über die getöteten Tiere: „Es hat 79 sichere Fälle gerissener Nutztiere gegeben mit 269 verletzten, verschwundenen oder getöteten Nutztieren.“ Darunter seien 205 Schafe, 50 Ziegen, 13 Rinder sowie ein Damwild.

Unsere Empfehlung für Sie Naturschutz Wölfe dürfen schneller geschossen werden Das Europaparlament stimmt für die entsprechende Änderung der Regeln. Kritiker befürchten einen größeren Angriff auf den Naturschutz.

Laut Umweltministerium machen Nutztiere durchschnittlich unter zwei Prozent der Nahrung von Wölfen in Deutschland aus.

Aktuelle Fälle

Wolf in der Fotofalle Nahe des Ortes Grünmettstetten (Kreis Freudenstadt) wurde ein Wolf im Mai von einem Fotografen fotografiert – mit einem Reh im Maul. Nur Tage später ging das Tier auch in eine Fotofalle.

Viele tote Schafe In der Schwarzwaldgemeinde Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind vor wenigen Tagen gleich mehrere Schafe tot aufgefunden worden. Fünf Tiere seien verendet, drei weitere wegen schwerer Verletzungen getötet worden, teilte das Landesumweltministerium mit. Ob ein Wolf verantwortlich sei, werde geprüft.