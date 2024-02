Wolf im Südwesten: Experte warnt in Debatte um Raubtier vor „Spaltung“

1 Der Schwarzwald wäre als Lebensraum für den Wolf geeignet. Foto: IMAGO/Martin Wagner/IMAGO/Martin Wagner

Wölfe breiten sich in Europa aus, auch in Deutschland. Nicht alle sind davon begeistert. Einem Forscher zufolge liegt die Toleranzschwelle für Wölfe niedriger als für Hunde.









In der oft leidenschaftlich geführten Debatte um den Wolf warnt ein Freiburger Experte vor einer Spaltung in der Gesellschaft. „Jeder sieht in dem Wildtier das, was er möchte“, sagte Marco Heurich, Professor für Wildtierökologie und Naturschutzbiologie an der Universität Freiburg, der Deutschen Presse-Agentur. „Der Wolf wird dabei zum Spielball von gesellschaftlichen Gruppen.“