Das Umweltministerium von Baden-Württemberg hat eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt, um den im Nordschwarzwald ansässigen Wolf GW2672m durch ein spezialisiertes Jagd-Team entnehmen zu lassen. Für Klaus Mack, CDU-Bundestagsabgeordneter und Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für das Wolfsmanagement, ist die Entscheidung nachvollziehbar, heißt es in einer Pressemitteilung: „Der auffällige Wolf im Nordschwarzwald hat jede natürliche Scheu verloren und sich Menschen und Hunden wiederholt bis auf wenige Meter genähert. Das birgt ein Sicherheitsrisiko und gefährdet zugleich das Vertrauen in den Artenschutz. In solchen Fällen müssen die Sorgen der Bevölkerung ernst genommen werden.“

Klaus Mack (CDU) Foto: Steffen Kugler Zugleich weist Mack auf bestehende Rechtsunsicherheiten hin. Dass der Wolf nun entnommen wird, sei derzeit nur auf Grundlage komplizierter Einzelfallregelungen im Bundesnaturschutzgesetz möglich. „Es bleibt abzuwarten, ob das Vorgehen der grünen Umweltministerin bei möglichen Klagen Bestand hat. In anderen Bundesländern sind vergleichbare Entscheidungen bereits von Gerichten aufgehoben worden“, so Mack.

Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion arbeitet Mack an einer Anpassung des Bundesnaturschutzgesetzes, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Ziel sei es, die bisherigen Ausnahmevorschriften durch klare und rechtssichere Entnahmeregelungen zu ersetzen. „Zudem nehmen wir den Wolf ins Bundesjagdrecht auf, damit der Wolfsbestand dort reguliert werden kann, wo er unkontrolliert wächst. So wird ein ausgewogenes Miteinander von Mensch und Wolf möglich“, erklärt Mack.

Im Dezember 2025 hat die Bundesregierung beschlossen, den Wolf ins Bundesjagdrecht aufzunehmen. Der Beschluss setzt laut Pressemitteilung Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag um und schaffe die Grundlage für ein praktikables Wolfsmanagement.

„Artenschutz und die berechtigten Interessen der Menschen im ländlichen Raum dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Mit einem klaren Rechtsrahmen können wir Weidetiere besser schützen, gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig den Wolfsbestand verantwortungsvoll steuern“, so Mack. Ziel sei es, dass das Gesetz Anfang April in Kraft treten könne.