Der CDU-Bundestagsabgeordnete kann nachvollziehen, warum GW2672m zum Abschuss freigegeben wurde.
Das Umweltministerium von Baden-Württemberg hat eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt, um den im Nordschwarzwald ansässigen Wolf GW2672m durch ein spezialisiertes Jagd-Team entnehmen zu lassen. Für Klaus Mack, CDU-Bundestagsabgeordneter und Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für das Wolfsmanagement, ist die Entscheidung nachvollziehbar, heißt es in einer Pressemitteilung: „Der auffällige Wolf im Nordschwarzwald hat jede natürliche Scheu verloren und sich Menschen und Hunden wiederholt bis auf wenige Meter genähert. Das birgt ein Sicherheitsrisiko und gefährdet zugleich das Vertrauen in den Artenschutz. In solchen Fällen müssen die Sorgen der Bevölkerung ernst genommen werden.“