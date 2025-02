Wohungsleerstände: Darum lehnte der Haslacher Rat den LHL-Antrag ab

Blaulicht in Schiltach Großeinsatz mit SEK – „So ein Aufgebot hast du nicht oft im Leben“

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei, DRK und Bergwacht sowie das SEK ist am Donnerstagvormittag nach Schiltach ausgerückt. Ein Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand auf einem Hausdach befunden haben.