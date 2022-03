1 Auf einem Tieflader fahren die Wohnwürfel aus Niedereschach verschiedene deutsche Großstädte an. Foto: Bantle

Niedereschach - "Huckepack" auf einem Tieflader fahren die vom Niedereschacher Ralf Ganter und dessen Team entworfenen Wohnwürfel verschiedene deutsche Großstädte an. Sie werden dort präsentiert, wo sie als kostengünstige Wohngelegenheit gebraucht werden können und über vorhandenen Garagen installiert werden sollen. Diese von Ralf Ganter stammende Idee, habe den Vorteil, dass keine Grundfläche verbraucht wird und fast überall umsetzbar ist.

Kleinwohnungen auf Stelzen

Die Kleinwohnungen nutzen die Fläche über Garagen. Da sie sich einfach aneinanderreihen lassen, könnten sogar ganze Garagenzeilen mit den Wohnkuben auf Stelzen bestückt werden und so fast überall Wohnraum bieten. "In Zeiten, in denen Wohnraum immer knapper wird, eine überzeugende und gleichzeitig verblüffend einfache Lösung", finden die Macher.

Patentierte Wohneinheit

Doch der Weg zu diesem Plan war alles andere als einfach. Als Fotodesigner hat Ralf Ganter, einer der kreativen Köpfe von "XSCUBEs", gelernt, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zu hinterfragen. Als er auf einen Freund wartend, eine Garagenzeile intensiv fokussierte, fragte er sich, warum diese gigantische Fläche nur für Autos verwendet oder auch verschwendet wird. "Da muss doch mehr drin sein", schoss es ihm durch den Kopf. Und er begann sich über die brachliegenden Dachflächen Gedanken zu machen. Die Inspiration für die "XSCUBEs" und die Idee zum Cube auf Stelzen nahm so vor etwas über zwei Jahren ihren Lauf.

Für Paare und Singles

Die modern designten Kleinwohnungen seien ideal für Single, Paare, Alleinerziehende oder Senioren, eignen sich zum temporären Wohnen für Studenten oder als Boarding-House für Firmen-Mitarbeiter oder lassen sich sogar als Ferienwohnung nutzen. Die Fassade der robusten Stahlhülle könne kreativ gestaltet werden und füge sich dann auch optisch in jede Baulücke ein, erklärt Ganter.

Basisversion umfasst 19 Quadratmeter

Bei den in der Basisversion 19 Quadratmeter umfassenden Kleinwohnungen werde Schlafen, Wohnen und Essen kostengünstig unter Dach und Fach gebracht. Ein Bad mit Dusche gehöre ebenfalls dazu. Die Häusle-Erfinder aus Niedereschach sehen die "XSCUBEs" auch als Beitrag zum ökologisch verträglichen und sozial sinnvollen Wohnungsbau. Die Energieeffizienz stimme, eine Infrarotheizung sorge für geringen Energieverbrauch, und eine Photovoltaik-Anlage produziere umweltfreundlichen Solarstrom. Und das Ganze lasse sich auch in Reihe schalten: So können bis zu drei Cubes miteinander verbunden werden. Diese Größe entspreche dann schon "normalen Wohnverhältnissen".