Spaziergänge gehen weiter Und am Ende singen sie in Nagold Westernhagens "Freiheit"

Bisher war der Protest der Corona-"Spaziergänger" in Nagold meist ein ruhiger. Bisher zogen die Menschen eher still oder leise debattierend durch die Stadt. An diesem Montag wurde aus dem leisen Protest erstmals ein lauter. Derweil machte eine zeitgleiche Mahnwache am Unteren Marktbrunnen deutlich, dass sich in Nagold gegen den Protest Widerstand formiert.