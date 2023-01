Wohnungsnot in VS

Ins neue Jahr startet die Baugenossenschaft Familienheim VS mit einem neugewählten Aufsichtsratsvorsitzenden. Walter Klumpp folgt auf Berthold Frisch, Anita Neidhardt-März ist seine Stellvertreterin. Das Gremium steht vor den Problemen der Energieversorgung, des Fachkräftemangels und der Wohnungsnot.















VS-Villingen - Der ehemalige Bürgermeister Bad Dürrheims sitzt seit 2019 im Aufsichtsrat, die ehemalige Geschäftsführerin des Diakonischen Werks im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden bei der Vertreterversammlung im Oktober hineingewählt. Seit Dezember stehen beide an der Spitze des Gremiums und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den 32 Mitarbeitern.

Engagement und Kompetenz aller Beteiligten, dazu ein "sehr gutes Arbeitsklima" und Mieter, "die sich wohlfühlen", seien die Garanten für eine weiterhin positive Entwicklung der Genossenschaft, so Klumpp. Dabei seien die Rahmenbedingungen derzeit nicht einfach, und "Patentrezepte gibt es keine".

Sicherung der Energieversorgung im Blick

Zum Ziel setzt sich Klumpp für die Familienheim die Sicherung der Energieversorgung. Er setzt auch auf den Gesetzgeber, von dem er langfristige Konzepte fordert, die zeigen, wohin die Reise geht. Die Familienheim selbst werde mit Hilfe eigener und externer Fachkräfte den Ausbau nachhaltiger und autarker Versorgungssysteme fortfahren und sich unter anderem in Kooperation mit den Stadtwerken weiteren Nahversorgungssystemen anschließen. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setze man auf Ausbildung im eigenen Haus. Aus zwei sind inzwischen vier Azubis geworden, die – und darauf werde man besonderes Augenmerk legen – bleiben sollen.

Auch der faire Umgang mit Handwerksbetrieben, die vor gleichen Problemen stehen, zahle sich aus, so Klumpp weiter. Zudem halte er passende Arbeitszeitlösungen für ältere Arbeitnehmer, Eltern von Kleinkindern und Flüchtlingen für geboten.

Auf der Warteliste stehen derzeit fast 1500 Namen

Dass Wohnraum fehlt, zeigt bei der Familienheim die Warteliste, auf der derzeit fast 1500 Namen stehen. Auch die Familienheim musste ihre Pläne für weitere Neubauten erst einmal in die Schublade verbannen. Er setze auf die Wiederaufnahme von Förderungen durch die öffentliche Hand und neue Wohnformen, sagt Klumpp. In Tübingen ist die Familienheim gerade dabei, so genannte Clusterwohnungen umzusetzen, die mit kleinen Wohneinheiten plus Gemeinschaftsräumen einer Wohngemeinschaft ähneln.

"Wir brauchen mehr Wohnlösungen für das Alter", fügt Anita Neidhardt-März hinzu. Sie sagt: "Ich bin Sozialarbeiterin aus Leidenschaft" und erklärt damit ihre Bereitschaft, im Aufsichtsrat mitzuwirken. Vor 15 Jahren schon sei sie vom sozialen Engagement der Familienheim begeistert gewesen. "Die Baugenossenschaft hat erkannt, dass Mieter, die Probleme machen, auch welche haben." Die Prävention gegen Wohnraumverlust helfe ebenso gegen Wohnungsnot. Mit vielen Projekten wirke die Genossenschaft zudem gegen Vereinsamung.

Soziale Aspekte sieht Anita Neidhardt-März als Schwerpunkt ihrer Arbeit

Das Diakonische Werk unterstütze die Sozialreferentin Melanie Pees seit Jahren. Den sozialen Aspekt sieht Anita Neidhardt-März als einen Schwerpunkt ihrer zukünftigen Arbeit im Aufsichtsrat, denn sie geht davon aus, dass "die Probleme zunehmen werden und die Armut auch in der Mitte der Gesellschaft ankommen wird".

Info: Statement des geschäftsführenden Vorstands Sebastian Merkle

"Was heute nicht angefangen wird, wird in zwei Jahren nicht fertig". Sebastian Merkle, geschäftsführender Vorstand der Familienheim VS, sieht für seine Baugenossenschaft momentan keine Möglichkeit, neue Neubauprojekte zu starten, um die Wohnungsnot zu lindern.

Die Pläne für zwei Projekte mit jeweils 30 Wohnungen, darunter auch für sozial Schwächere, müssen in den Schubladen bleiben. Das Luisen-Quartier in der Vöhrenbacher Straße mit 85 Wohneinheiten und die 19 Sozialwohnungen in der Christel-Pache-Straße im Neubaugebiet "Von Richthofen Park" sind gerade noch bezugsfertig geworden. Die seit dem Krieg in der Ukraine rasant gestiegenen Baukosten regulieren sich laut Merkle zwar gerade wieder, doch es bleibe das Problem der fehlenden öffentlichen Förderung für Neubauten. Die gebe es momentan nur für energetische Sanierungen, für die pro Objekt dennoch zweistellige Millionenbeträge fällig werden, erklärt Merkle.

Vor diesem Hintergrund könne er für die nächsten Jahre auch Mietererhöhungen nicht länger ausschließen. Allerdings: "Wir nehmen die Aufgabe sehr ernst, Möglichkeiten zu schaffen, dass alle unsere Mieter dennoch in ihren Wohnungen bleiben können". Schon während der Coronapandemie habe es aufgrund des sozialen Engagements der Familienheim und ihrer Partner keine Mietausfälle und keine Auszüge wegen Mietrückstands gegeben.

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum – "und da sprechen wir mittlerweile von zweistelligen Beträgen an Miete pro Quadratmeter" – habe sich mit den Flüchtlingen aus der Ukraine jetzt noch erhöht. Rund 5500 Menschen suchen derzeit eine Wohnung. Für eine Lösung dieses Problems "gibt es leider keine Blaupause".