1 Jasmin Berger und ihre vier Kinder vor der Notunterkunft in Berneck, in der Hand hält sie die Zuweisung der Stadt in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Altstadt. Foto: Stadler

Seit einem halben Jahr bewohnt Jasmin Berger, die alleinerziehende Mutter von vier Kindern im Alter von 17, 16, 15 und zehn Jahren, nach einer Räumungsklage des privaten Vermieters aufgrund von Mietschulden ihre Wohnung als Notunterkunft. Damit ist seit Freitag Schluss. Sie fühlt sich im Stich gelassen.















Link kopiert

Altensteig-Berneck - Die Stadt Altensteig setzte Jasmin Berger zum Ablauf der Beschlagnahmung der Wohnung als Notunterkunft für sechs Monate ein Ultimatum. In diesem Zuge wurden den fünf Personen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit alternativlos in eine 70 Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Wohnung in der Altensteiger Altstadt zugewiesen.

Seitens des Ordnungsamtes ließ man die verzweifelte Frau wissen, dass sie in dieser Wohnung ausreichend Platz für sich sowie die Kinder habe und schlug ihr vor, die beiden Zimmer auf drei beziehungsweise zwei Personen aufzuteilen. Bis zum Donnerstag waren sowohl Mutter und Kinder in Berneck in einer Fünf-Zimmer-Wohnung notuntergebracht.

In dem schäbig wirkenden Gebäude funktionierte weder die Heizung noch die Toilette und die Wohnungstür ließ sich auch nicht verschließen, trotz mehrfacher Zusagen des Vermieters, dass er sich um diese "Probleme" kümmere. Einzig positiv war die Tatsache, dass hier die Kinder von Jasmin Berger ausreichend Platz hatten, um sich auch für die Schule gut vorbereiten zu können. Eine ihrer Töchter steht kurz vor dem Realschulabschluss und der Prüfung Anfang nächsten Jahres.

Beschlagnahme maximal sechs Monate

Die Zwangsbeschlagnahmung der Bernecker Wohnung durch die Stadt Altensteig und die Zuweisung der fünf Personen dorthin endet laut Polizeigesetz spätestens nach sechs Monaten. Innerhalb dieser Zeit hatte Jasmin Berger die Pflicht, sich nach einer geeigneten Wohnung umzusehen, was ihr nicht gelungen ist. Zum einen aufgrund der derzeitigen Situation am Wohnungsmarkt, fehlender finanzieller Mittel und zum anderen schreckten Vermieter wegen der vier Kinder zurück.

In ihrer Verzweiflung wandte sie sich kurz vor Ablauf der sechs Monate an unsere Zeitung. Diesen späten Schritt begründete sie damit, dass sie sich schämte, ihre Situation in die Öffentlichkeit zu tragen. Dass sie es dennoch wagte, ihre prekäre Lage nach außen zu vermitteln, hat folgenden Grund: Nicht nur ihr Ex-Partner war mitverantwortlich, dass in Berneck Mietschulden aufgelaufen waren, sein Streit mit dem Vermieter führte letztlich auch zu dessen Kündigung der Wohnung und der sich anschließenden Räumungsklage.

Mutter hätte sich Unterstützung gewünscht

Da die Frau neben den Mietschulden aus verschiedenen Gründen auch noch weitere Schulden angehäuft hat und ihr Konto deshalb trotz Pfändungsschutz gepfändet wurde, ist die Überforderung sehr groß und eine gewisse Hilflosigkeit ergriff sie. Vor allem, weil sie sich in ihrer Situation Unterstützung gewünscht hätte, die ihr nicht entgegengebracht worden sei. Wohin sollte sie sich wenden, wer kann ihr sagen, was in so einer Situation getan werden kann und vor allem, wie kommt sie von ihrem Schuldenberg runter, um wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Fragen über Fragen, auf die sie keine Antworten wusste.

Die Nachfrage bei der Stadt Altensteig zu dieser Situation beantwortete die städtische Pressestelle folgendermaßen: "Zu konkreten Einzelfällen kann und darf sich die Stadt nicht äußern. Grundsätzlich ist es so, dass die Stadt Altensteig für die Obdachlosen-Unterbringung zuständig ist. Diese erfolgt in verschiedenen städtischen Unterkünften im Stadtgebiet, die allesamt über den rechtlich vorgeschriebenen Standards liegen. Weitergehende Verfahren, die oftmals eine Unterbringung notwendig machen, liegen nicht in der Zuständigkeit der Stadt."

Berger nimmt Unterkunft nicht an

Jasmin Berger hat inzwischen ihr Hab und Gut aus der Bernecker Notunterkunft gepackt und zu ihren Großeltern nach Pforzheim gebracht. Sie wird die Zuweisung der Zwei-Zimmer-Wohnung in der Altensteiger Altstadt durch das städtische Ordnungsamt nicht annehmen und wird stattdessen übergangsweise bei Oma und Opa Unterschlupf mit ihren beiden Töchtern und den beiden Jungs finden, um dort zur Ruhe zu kommen und in der Hoffnung, Hilfe zu finden, um ihre finanzielle Schieflage zurechtzurücken, wieder eine Arbeit antreten zu können und nicht weiterhin nur von Kindergeld und Unterhaltsvorschuss leben zu müssen.

Für ihre Kinder ist dieser Umzug, weg vom gewohnten Altensteiger Umfeld, verbunden mit einem Schulwechsel, sicherlich kein einfacher Schritt.