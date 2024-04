1 So soll das künftige Dorv-Zentrum aussehen. Herzstück bildet ein Laden, darüber hinaus entstehen Wohnungen. Foto: Visualisierung: Eichner Baugesellschaft

Seit acht Jahren arbeitet ein 13-köpfiges Team, Bürger aus Hugsweier, engagiert an der Entwicklung des „Dorv“-Zentrums. Jetzt steht fest, dass das Projekt zur wohnortnahem Versorgung realisiert werden kann. Nun werden Wohnungskäufer gesucht.









Das Dorv-Projekt geht in die nächste Phase. Alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung sind erfolgreich abgeschlossen, hebt die Stadt in einer Pressemitteilung hervor. Jetzt stehe die Vermarktung an. Künftig werden demnach Flächen für den geplanten Dorfladen, Räume für die Gemeinwesenarbeit, ein kleines Gastronomieangebot und 17 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe einen wichtigen Beitrag für Hugsweier leisten.