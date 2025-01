Wohnungseinbrüche: Polizei rechnet auch Fälle in Hechingen gefasster Bande zu

1 Über Terrassentüren und Fenster sind die Täter bei den Einbrüchen in Hechingen, Bisingen und Rangendingen eingebrochen. Foto: dpa/Andreas Gebert

In Bisingen, Hechingen und Rangendingen ist es zum Jahresende 2024 vermehrt zu Einbrüchen in Einfamilienhäusern gekommen. Die Polizei berichtet auf Anfrage von einem Fahndungserfolg – eine fünfköpfige Bande, die überregional tätig war, wurde verhaftet.









Winterzeit ist Einbruchszeit: Die Polizei weist Jahr für Jahr auf die Gefahr in der dunklen Jahreszeit hin. So gab es in den Monaten Oktober und Dezember des vergangenen Jahrs auch in Bisingen, Hechingen und Rangendingen vermehrt Einbrüche in Einfamilienhäuser.