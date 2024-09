Vermittler, Mediatoren, Experten bei Finanzfragen – Makler sein bedeutet mehr, als Mieter und Käufer in ein neues Zuhause zu bringen oder Wohungen und Häußer zu veräußern. Zwei Immobilienfachmänner im Gespräch.

Herr Baum, Herr Consagra, warum ist es wichtig, beim Immobilienverkauf einen erfahrenen Makler an seiner Seite zu haben?

Alexander Baum: Das Wichtigste ist doch, dass die Objekte nicht zu lange auf dem Markt sind. Wir können dank unserer Erfahrung schnell eine Bewertung vornehmen und das Objekt potenziellen Käuferinnen und Käufern anbieten.

Wie lange dauert sowas?

Salvatore Consagra: Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel: Ich habe vor kurzem einen Anruf bekommen, bei dem mir geschildert wurde, dass jemand aus der Region nach einem Erbfall eine Wohnung in Nordbaden verkaufen wollte. Schon während des Anrufs konnte ich mit der Verkäuferin eine Beratung vornehmen und eine Strategie entwickeln. Am nächsten Tag haben wir gemeinsam das Objekt in Augenschein genommen, tags darauf war bereits der Fotograf vor Ort. Am Tag vier ging es samt Fotos und allem, was dazu gehört in den Verkauf.

Baum: Wir verkaufen sowohl im Gewerbebereich als auch im Privatbereich Immobilien. Und in beiden Fällen ist eine zügige und sichere Abwicklung unabdingbar. Gerade im privaten Bereich spielen auch oft Emotionen eine Rolle, da sich Verkäufer häufig in besonderen Situationen befinden, sei es ein Erb- beziehungsweise Todesfall, eine Scheidung oder auch mal ein Wegzug. Es muss schnell gehen und man will sich nicht damit belasten. Deshalb kümmern wir uns vollumfänglich darum.

Was meinen Sie damit?

Baum: Beide Seiten, der Verkäufer und der Käufer bekommen bei uns auf Wunsch alles aus einer Hand. Wir können etwa bei Kaufinteressenten auch bei unseren Banken Kreditangebote einholen, im Idealfall kann die Finanzierung an einem Tag bewilligt sein und stehen. Der Verkäufer hat damit auch die Sicherheit, dass er garantiert sein Geld bekommt. Dies ist gerade bei Privatverkäufen oft keine ausgemachte Sache. Sogenannte „Finanzierungsbestätigungen“ sind oft das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind, weil eine eingehende Prüfung noch gar nicht erfolgt ist. Nicht alle Bestätigungen sind so, aber es gibt sie und man muss diese auch erkennen. Da können bei einem geplatzten Verkauf hohe Kosten beim Verkäufer hängenbleiben.

Was spricht Ihrer Meinung nach noch gegen einen Verkauf ohne Makler?

Consagra: Auch in unserer Branche sind die Dinge unglaublich kompliziert geworden. Ganz schnell mal sein Elternhaus an eine andere Person verkaufen? So einfach ist das schon lange nicht mehr. Wir reichen unseren Kunden die Hand und führen Sie durch den Bürokratiedschungel. Auch und gerade wenn Erbengemeinschaften oder Eigentümergemeinschaften Objekte verkaufen, was gar nicht so selten ist.

Baum: Wir haben gerade eine Immobilie mit integriertem Lebensmittelgeschäft verkauft. Da hatten wir 26 Verkäufer. Da war was los. (lacht) Aber im Ernst: Oft haben wir es mit Erbengemeinschaften zu tun, die sich auch mal nicht ganz „grün“ sind. Da sind wir auch als Mediatoren gefragt. Empathie ist hier sehr wichtig. Ohne ein erfahrenes Maklerbüro haben manche Gemeinschaften kaum eine Chance auf einen erfolgreichen Verkauf, der alle zufrieden stellt. Bei aller Bescheidenheit – erfahren sind wir schon. Wir haben letztens – wirklich nebenbei, denn das ist nicht unser Kerngeschäft – zehn Hotels verkauft.

Häufig kommt es vor, dass Menschen zu einer Immobilie in einer anderen Region kommen, etwa im Erbfall. Wo sind sie überall tätig?

Consagra: Eigentlich in ganz Deutschland und der kompletten Schweiz. Uns ist das völlig klar, dass wir uns nicht auf die Region rund um unsere inzwischen sieben Standorte beschränken können. Zu dieser Wahrheit gehört eben auch, dass wir uns in der Zeit der Expansion ein riesiges Netzwerk an Verkäufern, Käufern, Gutachtern, Handwerkern und Bauträgern geschaffen haben, das man nicht unterschätzen darf. Wir verkaufen und arbeiten kundenzentriert, weil wir wirklich alles aus einer Hand anbieten können. Und das inzwischen überall in beiden Ländern. Vermietungen übernehmen wir selbstverständlich auch.

Baum: Wer also zum Beispiel eine Immobilie in Frankfurt zu verkaufen hat – auch dem helfen wir und übernehmen alles, was nötig ist. Wir nehmen übrigens auch Aufträge für Österreich an, hier haben wir einen Partner. Ansprechpartner für den Kunden bleiben aber wir.

