1 Die Feuerwehr ist in der Nacht im Einsatz. Foto: H_Stock

Bei einem Brand in der Rottweiler Innenstadt war in der Nacht zum Sonntag ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Eine Bewohnerin, die im Haus war, konnte sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen















Rottweil - Feuer in der Rottweiler Innenstadt: Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Rottweil ein Wohnungsbrand in der Glükhergasse in Rottweil gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf offenes Feuer und eine starke Rauchentwicklung.

Das Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im Erdgeschoss wird durch eine dreiköpfige Familie bewohnt. Zum Zeitpunkt der Brandfeststellung war laut Angaben der Polizei nur die 51-jährige Bewohnerin des Gebäudes zu Hause. Diese konnte das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. In der Brandwohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen.

Zwei Rettungswagen im Einsatz

Vor Ort war die Feuerwehr Rottweil mit zwölf Fahrzeugen und über 40 Mann. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Rettungswägen, einem Krankentransport, einem Notarzt sowie dem Organisatorischen Leiter am Einsatzort zugegen.

Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminaldauerdienst Singen übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann jedoch von fahrlässigem Handeln ausgegangen werden, so die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 80 000 bis 100 000 Euro.