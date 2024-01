Wohnungsbrand in Freudenstadt: Feuerwehrleute retten Katze das Leben – und verhindern Schlimmeres

1 Die Einsatzkräfte versorgen eine Katze, die sie aus dem Gebäude gerettet haben, mit Sauerstoff. Foto: Feuerwehr Freudenstadt

Bei einem Wohnungsbrand in Freudenstadt sind am Sonntagmorgen ein Erwachsener und ein Kind leicht verletzt worden. Der Großteil der Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte jedoch Glück im Unglück und konnte über das Treppenhaus entkommen, das nur kurze Zeit später voller Rauch war. Auch die tierischen Bewohner konnten gerettet werden.









Link kopiert



Laut Polizei war am Sonntag gegen 9.30 Uhr in einer Erdgeschosswohnung eines Hochhauses in der Ludwig-Jahn-Straße eine starke Rauchentwicklung bemerkt worden. Nur vier Minuten nachdem der Alarm einging, traf Tom Anger, Abteilungskommandant der Feuerwehr Freudenstadt, vor Ort ein, wie er auf Anfrage unserer Redaktion berichtet. Zu diesem Zeitpunkt seien bereits große Mengen an Rauch aus den Fenstern im Erdgeschoss gedrungen. Vor dem Gebäude hätten sich einige Bewohner befunden, die über das Treppenhaus flüchten konnten, so Anger.