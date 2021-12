1 Die Feuerwehrabteilungen Calmbach und Bad Wildbad wurden am Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand gerufen. (Symbolfoto) Foto: © benekamp-stock.adobe.com

Am Sonntagabend ist die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. Eine Frau erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde von den Einsatzkräften gerettet.















Link kopiert

Bad Wildbad-Calmbach - Am Sonntagabend wurden die beiden Feuerwehrabteilungen Calmbach und Wildbad zu einem Großbrand in Calmbach alarmiert, wie Kommandant Tido Lüdtke mitteilt. Gegen 20.25 Uhr entdeckte laut Polizei ein Verkehrsteilnehmer Rauch aus einem Wohnhaus in Bad Wildbad. Dem Alarm war das Stichwort "Feuer am Fenster sichtbar" angehängt.

Als die Feuerwehr vor Ort ankam, war laut Lüdtke kein Feuerschein sichtbar, "allerdings war von außen erkennbar, dass mehrere Fenster im ersten Obergeschoss rußgeschwärzt waren", heißt es in der Mitteilung.

Frau war "nahezu bewusstlos"

Mit Atemschutz betrat ein Trupp "umgehend" das erste Obergeschoss und "fand nach kurzer Zeit dort eine Person auf dem Boden liegend vor." "Die Frau war nahezu bewusstlos", erläutert der Kommandant. Sie habe zwar draußen ihre Augen aufgeschlagen, sei aber nicht gehfähig und nicht ansprechbar gewesen. Die 92-Jährige – das Alter teilte die Polizei mit – wurde vom Rettungsdienst sowie dem nachträglich angeforderten Notarzt versorgt. Nach der Erstversorgung wurde sie mit einer schweren Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert.

Währenddessen wurde der Brandherd identifiziert und gelöscht, wie Lüdtke erläutert. Der Verdacht gehe in Richtung eines Adventskranzes, der auf einem Beistelltisch stand. Dies bestätigte die Polizei. Das Feuer habe demnach auf das Mobiliar übergegriffen. "In der Nähe des Brandherds gab es keine elektronischen Geräte oder Steckdosen, die zu dem Brand hätten führen können", erklärt Lüdtke.

Adventskranz ist möglicher Auslöser

"Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar", heißt es weiter. Wie der Feuerwehrkommandant ausführt, sei die gesamte Wohnung von einer "sehr sehr hohen" Rußschicht bedeckt. Das Feuer habe wohl sämtlichen Sauerstoff aus der Wohnung gesaugt und sich somit selbst "nahezu erstickt". Von außen habe man laut Lüdtke auch "Deckenabplatzungen" – herunterfegallenen Gips – gesehen.

Die Feuerwehr Bad Wildbad war mit 37, das DRK mit 16 Einsatzkräften vor Ort. Der am Gebäude entstandene Schaden wird laut Polizei nach ersten Feststellungen auf rund 50 000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeipostens Bad Wildbad.

Info: Polizei und Feuerwehr rufen zur Vorsicht auf

Kerzen sollten nach Hinweisen der Polizei und Feuerwehren niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. "Unachtsamkeit ist die Brandursache Nummer eins!", heißt es in der Pressemitteilung.

- Diese sollten an einem kindersicheren Ort aufbewahrt werden.

- Kerzen sollten nicht in die Nähe von brennbaren Gegenständen gestellt werden.

- Die Kerzen gehören in eine standfeste, nicht brennbare Halterung.

- Kerzen am Weihnachtsbaum oder Adventskranz sollten rechtzeitig gelöscht werden.

- Entsprechendes Löschmittel (Wassereimer, Feuerlöscher, Feuerlöschspray) sollte bereitgestellt sein.

- Bei elektrischen Lichterketten muss darauf geachtet werden, dass Steckdosen nicht überlastet werden.