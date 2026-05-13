Wohnungsbau und -modernisierung: Lörracher Baugenossenschaft plant Neubauprojekt in Raiffeisenstraße

Mit einem Überschuss von mehr als einer Million Euro im Jahr 2025 hat die Baugenossenschaft Lörrach sehr gut gewirtschaftet – und sie hat große Pläne.
2,4 Millionen Euro hat die Baugenossenschaft Lörrach 2025 in ihre Gebäude und den Wohnungsbestand investiert. Seit Oktober wird das Gebäude Raiffeisenstraße 32 – 36 umfassend modernisiert, diesen Sommer sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Die Außenwände werden gedämmt, Fenster erneuert, Balkone werden vergrößert und neue gebaut wo noch keine waren. Die Baugenossenschaft Lörrach investiert an dieser Stelle 2,6 Millionen Euro, wovon 823.000 Euro im Jahr 2025 anfielen. Auf das Dach kommt eine Photovoltaik-Anlage, nicht nur weil das vorgeschrieben ist, sondern auch weil man selbst es will, stellt der geschäftsführende Vorstand Andreas Heiler fest.