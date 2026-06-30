Wohnungsbau in Weil am Rhein: Wohnbauprojekt „Mitten im Leben“ biegt auf die Zielgerade ein

Mehr als hundert Wohnungen sollen zwischen der Hohen Straße und dem Vitra-Gelände entstehen. Hinzu kommen ein Ärztehaus sowie ein neuartiges Boardinghouse.

Lange hatte man von diesem Projekt nichts mehr gehört, seit 2022 im Weiler Gemeinderat der Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Bereich „Hohe Straße“ erfolgt war.

„Darin legen wir fest, das wir das bekommen, was wir wollen“, rief Bürgermeister Lorenz Wehrle im Bau- und Umweltausschuss in Erinnerung, wo „Mitten im Leben“ nun in aktualisierter Form vorgestellt wurde.

Nach wie vor sei als Kern ein medizinisches Zentrum vorgesehen, informierte Bürgermeister Lorenz Wehrle. Es gehe aber auch um „bezahlbares Wohnen“.

Das Projekt umfasst ein Ärztehaus und weitere vier Gebäude. Als Nutzung sei neu ein sogenanntes Boardinghaus dazugekommen.

Benedikt Mayer, der seit 2022 neben Friedrich Hoepfner und Rudolf Hammerschmidt der dritte Gesellschafter sowie Geschäftsführer der Projektgesellschaft Saumúr Liegenschaften GmbH & Co. KG ist, gab anhand einer Präsentation mit Bildern Einblicke in den aktuellen Planungsstand.

Gebäudeaufteilung entspricht Siegerentwurf

Die Aufteilung der Gebäude folge weitgehend dem 2022 in einem Architektenwettbewerb gekürten Siegerentwurf des Architekturbüros WWA aus München.

Darin seien zwar die fünf Gebäude noch miteinander verbunden gewesen, so Mayer. Sonst habe sich grundlegend nichts geändert, unterstrich er.

Verschiedene Dinge hätten geklärt werden müssen, erklärte Mayer die mehrjährige Verzögerung, darunter die Frage des Wasser- und des Nahwärmeanschlusses.

Bauantrag kann gestellt werden

„Jetzt sind wir so weit, dass wir einen Bauantrag stellen können.“

Die Baugesellschaft Saumúr wurde eigens zur Realisierung dieses Projektes gegründet und ist wie alle Projekte Hoepfners nach einem Schloss am französischen Fluss Loire benannt.

Der mdbm Baumanagement GmbH, an der Mayer ebenfalls beteiligt ist, obliegt zudem die Projektsteuerung bei „Mitten im Leben“.

Tagespflege statt Café

Mayer erläuterte die Belegung der Häuser im Detail: Im Zentrum der Anlage, gleich neben der Heizzentrale zur Römerstraße hin, werde ein Ärztehaus mit drei Vollgeschossen entstehen. Bis zu sechs Arztpraxen könnten dort einziehen. Im unteren Bereich sei statt einem Café nun eine Tagespflege geplant.

13 Pflegeapartments für Menschen mit Behinderungen

Im an den Hieber-Parkplatz und die Heizzentrale angrenzenden Haus 1 seien im Erdgeschoss 13 Apartments im Rahmen einer Wohn- und Pflegegemeinschaft in Kooperation mit dem St. Josefshaus in Herten vorgesehen.

Mietwohnungen, zum Teil gefördert

Darüber hinaus entstehen dort und in dem dahinter stehenden Haus 2 insgesamt 62 Mietwohnungen, 36 davon gefördert und 26 frei finanziert.

Die Bruttogeschossfläche wurde im Vergleich zum Ursprungsentwurf erhöht.

Eigentumswohnungen und „Boardinghouse“

In dem dahinter liegenden, zum Vitra-Gelände hin ausgerichteten Haus 3 würden 29 Wohnungen als Eigentumswohnungen entstehen. Alle drei Wohnhäuser werden umlaufend mit Balkonen ausgestattet, die Balkonbrüstungen würden begrünt, hob er hervor.

Anders bei dem siebenstöckigen Gebäude mit Ausrichtung zur Römerstraße und zu Vitra, in dem das Freiburger Unternehmen BlackF ein „Boardinghouse“ als Lösung für kurzfristige Wohnbedürfnisse mit Komplettservice einrichten will.

BlackF zieht als Mieter ein

BlackF-Geschäftsführerin Annabell Unmüßig stellte zwei unternehmenseigene Häuser dieser Art in Freiburg vor, die sich großen Zuspruchs erfreuten.

BlackF werde das Boardinghouse voraussichtlich mieten, teilt Mayer auf Nachfrage unserer Zeitung im Nachgang mit. Der Mietvertrag sei noch nicht abgeschlossen. „Wir sind noch in Verhandlungen, gehen aber davon aus, dass wir diese erfolgreich abschließen können.“

Flächen für Gewerbe und Tagespflege

Im Boardinghouse sei im Untergeschoss außerdem eine Gewerbefläche vorgesehen, sagte Mayer.

Bis auf das Ärztehaus sollen alle Gebäude mit einer Holzfassade versehen werden.

Eine ruhige Innenhofsituation soll zwischen den Gebäuden entstehen. Die Farbe für das verklinkerte Ärztehaus rechts im Bild (hier in Rot) steht noch nicht fest. Foto: mdbm Baumanagement GmbH

Um genügend Parkplätze vorhalten zu können, wurde die geplante Tiefgarage um ein weiteres Geschoss ergänzt. 160 Autos sollen nun dort Platz finden.

Hinzu kommen acht oberirdische Stellplätze für die Arztpraxis. Ansonsten finde in dem Quartier kein Autoverkehr statt, es entstehe eine ruhige Innenhofsituation, führte Mayer aus.

„Entwurf sieht völlig anders aus“

Auch wenn der aktuelle Entwurf völlig anders aussehe als der ursprüngliche - er gefalle ihm gut und finde seine Zustimmung, machte Stadtrat Thomas Bayer (Grüne) deutlich.

Dem schloss sich der weitaus größte Teil des Bauausschusses mit seinem positiven Votum für den Entwurf und die Offenlage der Bebauungsplanänderung bei einer Gegenstimme von Lars Augustin an.

Die Frage der Balkonbegrünung

Am Rande: Eine kleine Debatte entspann sich zu dem Thema der begrünten Balkonbrüstungen. Sie glaube nicht, dass diese grün blieben, wenn jeder selbst dafür verantwortlich sei, merkte Kathrin Kumar kritisch an. Jürgen E. Walliser, selbst Gärtnermeister, regte an, die Begrünung zentral zu regeln. Dies werde aufgrund der Eigentumsverhältnisse wohl nicht möglich sein, verneinte Benedikt Meyer dieses Ansinnen. Er schlug vor, eine entsprechende Regelung in der Hausordnung festzulegen.