1 Die Wache der DRK-Bereitschaft ist in der Königstraße 80, schräg gegenüber, in der Hölderstraße, entstehen 55 neue Wohnungen – und Parkplätze sind rar. Foto: Otto

Wo sollen die Helfer der DRK-Bereitschaft Rottweil parken, wenn durch 55 neue Wohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft mächtig Parkdruck entsteht? Die CDU-Fraktion ist in Sorge.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das neue Wohnbauprojekt an der Ecke Königstraße/Hölderstraße, direkt neben dem Römerbad, wird die Parksituation in diesem Bereich mächtig verschärfen. In dem geplanten Komplex, über den am Mittwochabend im Gemeinderat beraten wird, entstehen 55 neue Wohnungen – was jede Menge Autos mit sich bringen wird. Zu viele? Parkplätze sind jetzt schon recht rar.

Helfer müssen am Straßenrand parken

Und: In der Königstraße 80, also gerade ums Eck, befindet sich die Wache der DRK-Bereitschaft des Ortsvereins Rottweil. Darauf macht die CDU-Fraktion jetzt in einem Prüfantrag an die Stadtverwaltung aufmerksam. Denn auf dem Grundstück am DRK-Haus findet sich nur Platz für die DRK-Einsatzfahrzeuge selbst, die Helfer müssen mit ihren Autos in die umliegenden Straßenzüge ausweichen.

Im Antrag fordert die CDU deshalb, die Verwaltung solle prüfen, „ob und mit welchen konkreten Maßnahmen es möglich ist, für die Einsatzkräfte der Bereitschaft Rottweil im Nahbereich des Dienstgebäudes in der Königstraße Parkplätze bereitzustellen.“

Wohnbauprojekt wird ausdrücklich begrüßt

In ihrer Begründung betont die CDU ausdrücklich, dass das Wohnbauprojekt eines Investors aus Bad Dürrheim „als gutes Beispiel für die Innenentwicklung im städtischen Raum“ begrüßt werde. Das ergänzende Mobilitätskonzept mit Car- und Bike-Sharing werde ebenfalls positiv gesehen. Dennoch ist nicht nur bei der CDU klar: „Es wird zu einer Zunahme des Parkdrucks im gesamten Wohngebiet und der angrenzenden Königstraße kommen.“

An der Hölderstraße soll ein neues Wohnquartier entstehen. Foto: Otto

Dies war auch Hauptknackpunkt der Vorberatungen im Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss. Manch einer sprach da schon mit Blick auf die halbseitige Sperrung des Friedrichsplatzes von einem weiteren „Verkehrsversuch“ an der Königstraße.

Das Bauvorhaben sieht pro Wohneinheit nur jeweils einen Stellplatz in der geplanten Tiefgarage vor. Erfahrungsgemäß werden es mehr Autos sein – sowohl von den Bewohnern, als auch von Besuchern des neuen Wohnquartiers.

Große Bedeutung für den Katastrophen- und Einsatzfall

Aufgrund der Bedeutung der Bereitschaft für den Katastrophen- und Einsatzfall fordert die CDU-Fraktion, dass für die Kräfte des DRK frühzeitig eine Lösung gesucht werden soll – beispielsweise durch Ausweisung bestimmter Parkzonen. Und das nicht erst, wenn die ersten Mieter einziehen. Vermutlich, so die CDU, komme es während der Bauphase bereits zu Einschränkungen, so dass die Ausweisung der DRK-Parkplätze vor Start des Baus erfolgen sollte.

Die knappe Stellplatzberechnung bei dem Projekt läuft übrigens unter dem Begriff „Mikro-Mobilitätskonzept“. Wenn das schief geht, so wurde schon im Ausschuss deutlich, muss nachgebessert werden.