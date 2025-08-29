Wohnungsbau in Rheinfelden: Vermietungsbeginn für 80 Wohnungen

Bereits 160 Mietwohnungen wurden innerhalb kurzer Zeit bereits an ihre neuen Bewohner übergeben, heißt es in einer Mitteilung. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts in der Werderstraße ist für das vierte Quartal geplant und die Wohnungen der weiteren beiden Bauabschnitte werden bis spätestens im ersten. Quartal 2026 fertiggestellt. Der Vermietungsbeginn für die insgesamt 79 öffentlich geförderten Mietwohnungen hat begonnen.

Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Städtischen Wohnbau betonte bei einem Pressetermin: „In diesem Neubauvorhaben entsteht ein städtebaulich ansprechendes Projekt, das eine Vielfalt an Wohnformen bietet. Ziel des Vorhabens ist es, bezahlbaren Wohnraum in Rheinfelden zu schaffen, um die Wohnraumversorgung nachhaltig zu stärken.“ Der Aufsichtsratschef ergänzt: „Besonders freue ich mich darüber, dass wir hier erstmals Mikroappartements integrieren. Diese sind vor allem für unsere Auszubildenden gedacht, die wir dringend in der Region benötigen, um unsere regionalen Betriebe zu unterstützen.“

Barrierefreier Standard und dezentrale Versorgung

Neben den 63 kleineren Wohnungen mit Wohnungsschnitten bis zu zwei Zimmern, umfasst das Projekt auch 16 Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, die speziell Familien mit Kindern modernen und preisgünstigen Wohnraum bieten sollen. Durch die abgestufte Bebauung wird eine klimaregulierende Durchlüftung der Quartiersbebauung sichergestellt. Alle Wohnungen sind barrierefrei konzipiert und mit Balkonen oder Freiflächen ausgestattet und werden mit industrieller Abwärme durch die Stadtwerke Rheinfelden versorgt.

„Früher prägten 88 baufällige Garagen das Gelände. Mit diesem umfangreichen und sorgfältig geplanten Nachverdichtungsprojekt wurde eine Lösung geschaffen, um dringend benötigten Wohnraum in Rheinfelden zu schaffen und das Gebiet wieder aufzuwerten. Die Wohnbau ist sich ihrer Verantwortung bewusst und geht sorgfältig und verantwortungsvoll mit den verfügbaren Ressourcen um.“ ergänzt der Wohnbau-Geschäftsführer Markus Schwamm.

Gute Zusammenarbeit und großes Engagement

Die Wohnungen zeichnen sich durch eine solide Ausstattung, energieeffiziente Bauweise im KfW-Standard 55 und eine angenehme Wohnatmosphäre aus. Der technische Leiter und Prokurist der Wohnbau Thomas Schweiger dankt allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und das Engagement, sodass die 79 Mietwohnungen erheblich früher als geplant fertiggestellt sein werden.

„Mit diesen Maßnahmen setzen wir ein Zeichen für nachhaltiges Wohnen und soziale Verantwortung in unserer Gemeinschaft“, ergänzt der technische Leiter und Prokurist Thomas Schweiger. Interessierte Mieter können sich ab sofort bei der Vermietungsabteilung bei der Wohnbau melden oder sich auf der Homepage registrieren, um weitere Informationen zu erhalten. Die Vergabe erfolgt nach den üblichen Förderkriterien, sodass insbesondere Menschen mit geringem Einkommen die Chance auf eine bezahlbare Wohnung haben. Voraussetzung für die Vergabe ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins, den man bei der Stadt Rheinfelden beantragen kann.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Vermietung gestartet sind und hoffen, vielen Menschen in Rheinfelden ein neues Zuhause bieten zu können“, sagt Wohnbau-Geschäftsführer Markus Schwamm.