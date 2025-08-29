Wohnungsbau in Rheinfelden: Vermietungsbeginn für 80 Wohnungen

Die von der Stadt Rheinfelden ausgerufene Neubau- und Sanierungsoffensive läuft auf Hochtouren.
Bereits 160 Mietwohnungen wurden innerhalb kurzer Zeit bereits an ihre neuen Bewohner übergeben, heißt es in einer Mitteilung. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts in der Werderstraße ist für das vierte Quartal geplant und die Wohnungen der weiteren beiden Bauabschnitte werden bis spätestens im ersten. Quartal 2026 fertiggestellt. Der Vermietungsbeginn für die insgesamt 79 öffentlich geförderten Mietwohnungen hat begonnen.