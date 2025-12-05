Wohnungsbau in Burladingen: Riva Home wartet mit Überraschung auf

Nach Kritik an der langen Funkstille zum Gauselfinger Wohnbau-Projekt hat sich der österreichische Wohnungsbau-Investor Riva Home jetzt zu Wort gemeldet. Mit einer Überraschung.
Vor rund zwei Wochen hatte unsere Redaktion bei dem Wohnungsbau-Unternehmen eine schriftliche Anfrage gestellt und nachdem die eine Woche lang unbeantwortet blieb in einem Artikel darauf hingewiesen, dass Anfragen ins Leere laufen und es auch wochenlang keinen Kontakt zwischen der Gauselfinger Ortsverwaltung, dem Burladinger Rathaus und dem Unternehmen gegeben hatte.