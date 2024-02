Wohnungsbau: Baugenehmigungen auf niedrigstem Stand seit 2012

1 2023 Jahr wurden in neu zu errichtenden Wohngebäuden insgesamt 214.100 Wohnungen genehmigt - rund 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Foto: Sven Hoppe/dpa

Wiesbaden - Düstere Aussichten für den Wohnungsbau in Deutschland trotz starker Nachfrage in vielen Regionen: Nach einem Einbruch der Baugenehmigungen 2023 auf den niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren droht sich die ohnehin angespannte Lage noch zu verschärfen. "Die fehlenden Baugenehmigungen werden zu fehlenden Wohnungen in den kommenden Jahren führen und den Markt noch weiter aufheizen", warnte der Zentralverband Deutsches Baugewerbe.