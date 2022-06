91 Mieter in Lahr müssen in Ersatzunterkünfte

1 Offenbar problembehaftet: der Wohnkomplex auf dem ehemaligen Aldi-Gelände an der Tramplerstraße Foto: Schabel

Schock für Dutzende Mieter, die im Juni in die neuen Wohnungen auf dem ehemaligen Aldi-Gelände in der Tramplerstraße einziehen wollten: Teils keine 24 Stunden vorher wurde ihnen mitgeteilt, dass daraus nichts wird. Wie’s weitergeht: offen.















Lahr – Das Projekt soll Druck vom Lahrer Wohnungsmarkt nehmen. Nach dem Umzug der Aldi-Filiale in den Götzmann wurde das Gebäude des Discounters in der Tramplerstraße 2019 abgerissen. Drei Jahre war es zuvor leergestanden. Die Firma Ten Brinke hatte das 7500-Quadratmeter-Areal gekauft mit dem Ziel, darauf 114 Wohnungen zu errichten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden war schon an der Neuentwicklung des Mietersheimer Fachmarktzentrums beteiligt.

Nun, drei Jahre später, herrscht Verdruss: Nach LZ-Recherchen sollten bereits im April 34 Parteien in die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen an der B 415 einziehen. Sie warten noch heute darauf. Und damit nicht genug: Weitere 57 Mieter, deren Einzugstermin im Juni war, bekamen die Nachricht, dass sich ihr Einzug verzögert – und zwar erst Ende Mai. Die schlechte Kunde überbrachte die Firma Industria Wohnen. Das Immobilienunternehmen aus Frankfurt ist mittlerweile Eigentümer des Objekts, der frühere Besitzer Ten Brinke weiterhin für den Bau verantwortlich.

Woran genau es hakt, wurde offenbar nicht im Detail kommuniziert. Der Eigentümer, berichten mehrere Mieter, habe erklärt, dass es bei dem Neubau-Projekt Sicherheitsprobleme geben soll. Auf LZ-Nachfrage wurde Indu­stria Wohnen am Donnerstag konkreter: "Aufgrund einer fehlerhaften Dachabdichtung ist im Frühjahr ein Wasserschaden entstanden, dessen Behebung eine Verzögerung der Projektfertigstellung nach sich zog. Aus diesem Grund musste die Abnahme und auch der Mietereinzug im April verschoben werden."

Stadtverwaltung wusste nichts von Problemen

Als neuer Termin sei der 31. Mai festgelegt worden, den der Bauträger auch "immer wieder" bestätigt habe. Indes, so der Eigentümer: "Leider haben wir vor Ort ein nicht abnahmereifes Objekt vorgefunden, an dem wesentliche funktionelle Restarbeiten erforderlich waren." Auf der Baustelle bestätigte ein Ten-Brinke-Mitarbeiter am Donnerstag gegenüber der LZ lediglich "einen Vorfall" während der Baumaßnahme. Aus Sicht von Indu­stria Wohnen, die nach eigenen Angaben bundesweit mehr als 18 600 Wohnungen betreut, war ein Bezug der Wohnungen "den Mietern nicht zumutbar".

So wurden eilends viele Anrufe getätigt – und allen Betroffenen Ersatzunterkünfte angeboten. "Wir sind dabei, dies zu organisieren. Wir haben dafür extra ein Team zusammengestellt, das die Mieter in allen Belangen zu unterstützen versucht", teilt das Unternehmen mit, das sich selbst, aber auch seine Mieter in keiner leichten Situation sieht: "Uns ist bewusst, dass dies für die betroffenen Familien ebenso herausfordernd ist, was wir natürlich zutiefst bedauern." Der aktuelle Zustand des Baus lasse jedoch "keine Alternative" zu.

Die Stadtverwaltung erfuhr am Donnerstag von der LZ von den Problemen in der Wohnanlage in der Tramplerstraße. Laut Erstem Bürgermeister Guido Schöneboom erteilte die Bauaufsicht am 5. Mai eine vorläufige Nutzungsfreigabe für die Gebäude. "Allerdings stand diese unter dem Vorbehalt, dass bis zum Einzug der Mieter eine Zufahrt für die Feuerwehr gewährleistet wird." Ob dies ein Grund für die Verschiebung des Einzugstermins sein könnte, vermochte Schöneboom nicht zu sagen.

Juristische Schritte gegen den Eigentümer?

Industria Wohnen hat den nun insgesamt 91 betroffenen Mietparteien zugesagt, die Kosten für Ersatzunterkünfte und Möbeleinlagerung zu übernehmen – mindestens bis 1. Juli. Nach LZ-Informationen wurde den Mietern dieses Datum als neuer Einzugstermin in Aussicht gestellt.

Für die Wohnungen gilt eine Mindestmietdauer von einem Jahr. Mehrere Mieter streben nun eine Aufhebungsvereinbarung an. Industria Wohnen soll dazu grundsätzliche Bereitschaft signalisiert haben. Einige Parteien erwägen weitergehende juristische Schritte. Möglich, heißt es aus Mieterkreisen, sei eine Sammelklage gegen den Eigentümer.

Info - Fast alle Wohnungen vergeben

Der Großteil der Wohnungen in dem Komplex auf dem alten Aldi-Areal ist bereits vergeben. Auf einer eigens eingerichteten Homepage bietet ein Makler aktuell noch insgesamt neun Drei-Zimmer-Wohnungen an. Für rund 90 Quadratmeter sind zwischen 1040 und 1225 Euro Warmmiete inklusive Stellplatz aufgerufen. Auf Immobilienportalen im Internet wird teils weiterhin der 1. Juni als Einzugstermin genannt.

