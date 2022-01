1 Auf dem ehemaligen Breucha-Areal, das in Besitz der Stadt ist, soll sich jetzt etwas tun. Foto: Otto

Kreis Rottweil - Dass Rottweil Einwohner verliert statt wächst, mag auf den ersten Blick erstaunen, schließlich wurde unter anderem unlängst mit dem Baugebiet Spitalhöhe ein gewaltiges Neubaugebiet erschlossen. Doch Finanzchef Herbert Walter erklärte bei der ersten Runde der Haushaltsplanberatungen am Mittwochabend, dass unterm Strich 170 Einwohner fehlen – was in Bezug auf die Zuweisungen pro Einwohner und die Konzessionsabgabe ein Minus von 570 000 Euro ausmacht. Man liege nun unter der Schwelle von 25 000 Einwohnern.

Peter Schellenberg (Freie Wähler) hakte nach: "Wo sind die Einwohner geblieben?" Der letzte Zensus habe bereits "1000 Einwohner gekostet". Herbert Walter erklärte, dass man die Zahlen von 2017 bis 2021 analysiert habe. Zwar bleibe die Geburtenzahl auf hohem Niveau konstant, dennoch hätten die Sterbefälle in den vergangenen beiden Jahren deutlich zugenommen. Es gebe mehr Ab- als Anmeldungen.

Blick auf die Nachbargemeinden

Für Schellenberg ist klar, dass man darauf mit der Bereitstellung von weiterem Wohnraum reagieren müsse – zum Beispiel mit dem Breucha-Areal am Kreisverkehr beim Landratsamt. Nachdem aus den bisherigen Plänen nichts geworden ist – die Stadt hatte das 3000 Quadratmeter große Areal in der Ecke Heerstraße, Stadion- und Brugger Straße im Rahmen der Überplanung der südlichen Mittelstadt einst als Standort für eine Hotelbebauung im Auge – müsse man mit dieser Fläche nun an den Markt. Das stadteigene Grundstück bringe dann zum einen den Verkaufserlös und zum anderen Neueinwohner. Immerhin 30 Wohnungen könnten dort entstehen, meint er. "Die Gemeinden um uns rum bauen fleißig, da entsteht ein Speckgürtel", so Schellenberg. Das Problem in Rottweil seien eben ausreichend Mietwohnungen. Und Michael Gerlich (FDP) erklärte, dass man sich auch einen Überblick über die vorhandenen Arbeitsplätze in Rottweil verschaffen müsse.

Vorschlag kommt ins Gremium

Fachbereichsleiter Walter erklärte, dass man tatsächlich mit dem Breucha-Areal aktuell befasst sei und dem Gremium demnächst einen Vorschlag unterbreiten werde. Man komme damit "auf den Markt".

Oberbürgermeister Ralf Broß verwies zudem auf die vielen Baugebiete, kleinere und größere, die in jüngster Zeit im Stadtgebiet entstanden seien. Eins davon ist das Baugebiet "Hölzle" in Bühlingen, das wegen der Umstellung vom beschleunigten auf ein normales Bebauungsplanverfahren ebenfalls auf der Tagesordnung stand. "Ein kleiner aber wichiger Part" sei dies angesichts des hohen Bedarfs, so Günter Posselt (CDU). Man müsse weiter nachhaltig Bauplätze zur Verfügung stellen, appellierte er. Arved Sassnick (SPD+FFR) betonte, dass es aber eben nicht nur Häuslebauer gebe, sondern auch an bezahlbaren Wohnraum gedacht werden müsse. Und Frank Sucker (Grüne) lenkte den Blick auf durch die sinkende Einwohnerzahl durch "Innenwanderung" zusätzlich entstehenden Leerstände, die ebenfalls Potenzial für neuen Wohnraum brächten. Für die wertvolle und herrlich gelegene Fläche in Bühlingen im "Hölzle" habe man sich jedenfalls etwas anderes vorgestellt.

Für Elke Reichenbach von der Fraktion SPD+FFR muss die Stadtplanung künftig ganz neue Wege gehen. Unter anderem müsse man in alten Wohngebieten den alten Menschen gezielt neue Wohnformen anbieten, damit ein Wechsel stattfinden kann.

Was nun konkret mit dem Breucha-Areal in bester Lage geschehen soll, wird sich in einer der nächsten Sitzungen zeigen. Einen weiteren Einwohnerschwund jedenfalls kann sich Rottweil kaum leisten.