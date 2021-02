Wohntrends Zwischen Graupalette und Frischekick

Venn fasst einen der Farbtrends derweil unter dem Begriff "Greige" zusammen. Die Farbe, die mitunter als "Nichtfarbton" bezeichnet wird, setzt sich aus Grau und Beige zusammen. Diese Farben sind laut Kaiser übrigens zeitlos und zudem eine "tolle Basis", um im Nachgang ganz bewusst Farbakzente in der eigenen Wohnung zu setzen. Naturtöne als Hoffnungsschimmer, sozusagen.

Wer mit Grau an Wand und Möbeln so gar nicht warm wird, für den empfiehlt Kaiser die deutlich herzlichere Farbe Beige. "Das kann bis zu einem lebendigen Karamell führen. Das kennt man von italienischen Lederfarben in der Mode." Und Venn ergänzt: "Gelb ist wichtig. Aber es muss immer sehr lehmartig gefärbt sein."

Dennoch sieht Kaiser den Wunsch nach expliziteren Naturfarben. "Das sind saftige Grüntöne, die wir aus der Natur und unserem Garten kennen." Rückführen lässt sich diese Natursehnsucht nach Meinung der Expertin auch auf die Zeit während des Lockdowns, in der man sich mehr in den eigenen vier Wänden aufgehalten hat als unter freiem Himmel.

2021 wird also das Jahr der gedeckten Farben sowie "der neuen Form authentischer Gemütlichkeit", sagt Venn. In der Praxis lässt sich die Faustformel dann nach Kalthegener zum Beispiel so anwenden: "Bei der Couch wird man versuchen, etwas zwischen Grau und Braun zu finden. Tabak ist da eine gute Farbe."