Eine unscheinbare Doppelhaushälfte aus den 1930er Jahren in Stuttgart wird zum modernen Wohntraum für eine große Familie. Was macht den Umbau so besonders?
Immer wieder ermöglicht das Studium alter Baupläne interessante Einsichten in eine vergangene Welt. Bei der Doppelhaushälfte am Pfaffenwald in Stuttgart-Vaihingen datiert der „Möblierungsplan“ aus dem Jahre 1937. Es scheint, als hätte damals die Bauherrschaft die Furcht vor Licht und Raum geplagt. Im Erdgeschoss erkennt man auf dem Plan vor lauter Wänden keinen Wohnraum mehr. Die Küche schien im Vergleich zu heutigen Showküchen in vielen Häusern winzig, obwohl es genügend Platz gegeben hätte, die Funktionen anders zu organisieren.