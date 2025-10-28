Schlimme Wohnsituation in Ratshausen: Diese Rechte haben Mieter bei akuten Mängeln

Keine Heizung, kein Internet, kurzzeitig nicht einmal Wasser: Was wie ein Alptraum klingt, ist für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Ratshausen Realität. Welche Rechte Mieter haben, erklärt ein Anwalt.
Die Zustände in einem Mehrfamilienhaus in der Konrad-Buhmann-Straße 12 in Ratshausen sind verheerend: Seit Monaten funktioniert die Heizung nicht, häufig gebe es kein warmes Wasser – kürzlich fiel das Wasser für zwei Tage sogar komplett aus. Einen Internetzugang habe auch nicht jede Partei im Haus. Rauchmelder fehlen ebenfalls. Und einen Verantwortlichen erreichen die Bewohner trotz intensiver Bemühungen nicht.