Wohnraum schaffen: Eimeldingen kauft Ökopunkte von Kandern

Mit einer Ergänzungssatzung ermöglicht die Gemeinde Eimeldingen den Bau eines Einfamilienhauses. Auch die Stadt Kandern ist an dem Verfahren beteiligt.
Im Gewann „Goldjuchert“ will ein Grundstückseigentümer ein Einfamilienhaus errichten. Das Grundstück am östlichen Siedlungsrand, in zweiter Reihe an der Binzener Straße gelegen, ist aber formal dem Außenbereich zugeordnet. Weil es zwischen zwei Siedlungskanten liegt und damit wie eine Baulücke anmutet, soll es über eine Satzung dem Innenbereich zugeschlagen werden.