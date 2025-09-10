Wohnraum in Rottweil: Langjähriges Projekt „LebensOrt“ nimmt Form an

Die Initiative kommt damit nach fünfjähriger Suche ihrem Wohnprojekt ein Stück näher und tritt in die nächste Planungsphase ein. Folgendes steht fest.
Noch stehen allerlei Baugeräte, Kabel, Verkehrsschilder und mehr auf dem Eckgrundstück Predigerstraße/Max-Seifriz-Straße, doch bereits im nächsten Jahr werden hier „im besten Fall“, wie Ines Haßler und Sabine Balleisen hoffen, die Bagger anrücken, um das langgehegte gemeinschaftliche Wohnprojekt des Mehrgenerationenwohnens zu realisieren. „Wir haben endlich ein passendes Grundstück gefunden“, freuen sich die beiden Frauen der Initiative „LebensOrt“, eine Gruppe engagierter Bürger, die sich vor fünf Jahren zusammengefunden hat.