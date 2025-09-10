Wohnraum in Rottweil: Langjähriges Projekt „LebensOrt“ nimmt Form an

Die Initiative kommt damit nach fünfjähriger Suche ihrem Wohnprojekt ein Stück näher und tritt in die nächste Planungsphase ein. Folgendes steht fest.

Noch stehen allerlei Baugeräte, Kabel, Verkehrsschilder und mehr auf dem Eckgrundstück Predigerstraße/Max-Seifriz-Straße, doch bereits im nächsten Jahr werden hier „im besten Fall“, wie Ines Haßler und Sabine Balleisen hoffen, die Bagger anrücken, um das langgehegte gemeinschaftliche Wohnprojekt des Mehrgenerationenwohnens zu realisieren. „Wir haben endlich ein passendes Grundstück gefunden“, freuen sich die beiden Frauen der Initiative „LebensOrt“, eine Gruppe engagierter Bürger, die sich vor fünf Jahren zusammengefunden hat.

Einzug geplant Anfang 2029 Das Grundstück gehört momentan noch der Stadt Rottweil, soll aber an die Initiative verkauft werden. Bis es losgehen kann, muss allerdings erst noch der Bebauungsplan geändert werden. Das Verfahren soll in den nächsten Monaten starten und bis im Frühjahr abgeschlossen sein, so die Zusage der Stadt. „Wir werden dann zwar noch nicht mit Beginn der Landesgartenschau einziehen können, aber ganz sicher Anfang 2029, und wenn wir Glück haben Ende des Jahres 2028“, informiert Sabine Balleisen. Sie ist voller Freude, dass es jetzt vorangeht, nachdem die Suche bislang ohne Erfolg blieb.

Zwischenzeitlich wurde die „Oekogeno“ aus Freiburg als weitere Partnerin gewonnen, die seit vielen Jahren gemeinwohlorientierte Projekte in den Bereichen Land- und Fortwirtschaft, Erneuerbare Energien und inklusives Mehrgenerationenwohnen verwirklicht.

Wichtig bei dem Vorhaben ist den Beteiligten die Kombination aus einem eigenen, abgeschlossenen Wohnbereich und einem Gemeinschaftsbereich. „Das geplante Atriumhaus ist dafür perfekt geeignet“, sagt Ines Haßler. Architekt Dominik Burkard hat das Gebäude geplant.

Platz für 14 Wohnungen

Auf dem 1100 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein Gebäude mit drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss oben. Es bietet Platz für 14 Wohnungen mit je etwa 75 Quadratmetern Wohnfläche. Das Erdgeschoss soll für ein soziales Projekt genutzt werden, Tiefgaragenplätze und Funktionsflächen befinden sich im Untergeschoss. Zudem kommt ein kleiner Gartenbereich.

„In Gesprächen mit der BruderhausDiakonie als mögliche Partnerin für unser Sozialprojekt entwickeln wir derzeit die Idee, im Erdgeschoss eine inklusive Gruppe für betreutes Wohnen einzurichten. Weitere Flächen sollen als Begegnungsstätte für Jung und Alt gestaltet werden,“ so Ines Haßler. „Die Zusammenarbeit mit der Bruderhausdiakonie war überhaupt der Grund für die Stadt, uns das Grundstück zu verkaufen, da es sich nicht um ein reines Wohnprojekt handelt“, ergänzt Sabine Balleisen.

Nach intensiver Beschäftigung mit Rechtsform und Finanzierung hat sich die Initiative für die Form der Baugenossenschaft entschieden. „Diese Form bietet uns maximale Gestaltungsmöglichkeiten in Finanzierung und Organisation. Außerdem ist sie gemeinwohlorientiert und erleichtert die Weitergabe bei Wohnungswechsel“, informiert Sabine Balleisen. Die Initiatorinnen wünschen sich für das Gebäude durchaus eine Generationenmischung. „Junge Familien sind uns herzlich willkommen“, laden sie ein.

Der nächste Infoabend für Neuinteressierte findet am Dienstag, 30. September, um 19.30 Uhr im Kutschenhaus statt. Wer sich vorab informieren möchte, kann dies unter lebensort-rottweil.de tun und über info@lebensort-rottweil.de, oder unter Telefon 0175/72 32 555 direkt Kontakt aufnehmen.