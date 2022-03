Wohnraum in Rottweil

1 Am Montag wurden immer noch Kisten und das letzte Mobiliar aus dem ehemaligen Agentur für Arbeit Gebäude geräumt. Foto: Schmidt

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Noch stehen Umzugswagen hinter der Agentur für Arbeit, während die Mitarbeiter bereits umgezogen sind. Die Neckarwohnbau GmbH will zum Bestandsgebäude Reihenhäuser verwirklichen.















Link kopiert

Rottweil - Andreas Ebert ist schon wieder fleißig. Seit einiger Zeit pflegt er das Außengelände der Agentur für Arbeit, die das Gebäude in den vergangenen Jahrzehnten gepachtet hatte. Die zahlreichen Hecken sind gekürzt und ausgeputzt. Der Parkplatz gekehrt. Er räumt nur noch auf. Das grüne Gelände hinter dem großzügigen Komplex in der Neckarstraße gleicht einer Parkanlage. Bis Oktober werde er das Areal in jedem Fall noch pflegen, sagt der Landschaftsgärtner. Ob darüber hinaus, wisse er noch nicht, hoffe es aber.