Wohnraum in Bösingen: Die Nachverdichtung weckt deutliche Kritik

1 Für die Bebauung der restlichen unbebauten Grundstücke im Bösinger Fichtenweg gilt ab sofort der Bebauungsplan „Kreben 6. Änderung“ Foto: Weisser

Der Bösinger Gemeinderat hat mit dem Satzungsbeschluss einen Knopf an das Bebauungsplanverfahren „Kreben 6. Änderung“ gemacht. Ein Angrenzer an das Plangebiet im Bösinger Fichtenweg dürfte mit dem Ergebnis keinesfalls zufrieden sein.









In der Anhörung hatte der Anlieger (in den Unterlagen für die Sitzung des Gemeinderats als „Bürger 1“ anonymisiert) Einwendungen gegen den Grenzabstand vorgetragen und allgemein das Abwägungsprozedere kritisiert. „Wir kommen daher zu dem Entschluss, dass die Abwägung nicht korrekt abgelaufen ist“, so lautete der schriftlich verfasste Vorwurf an die Adresse des Empfinger Ingenieurbüros Gfrörer und des Gemeinderats.