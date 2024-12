Wohnraum in Bad Dürrheim

1 Eine Bauvoranfrage zur Immobilie wurde in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses besprochen. Jetzt soll es eine Vorortbesichtigung geben. Foto: Martin Gruhler

Eine Bauvoranfrage zu einer Nutzungsänderung einer ehemaligen Scheune in Wohnraum erhitzte die Gemüter im Technischen Ausschuss des Gemeinderats. Nun soll den Räten eine Besichtigung vor Ort neue Erkenntnisse bringen.









Bei einer Bauvoranfrage zu einer Nutzungsänderung einer ehemaligen Scheune in Wohnraum in der Bad Dürrheimer Willmannstraße 5 wird bei der Schaffung von womöglich neun Wohnungen ein Problem erkannt: Der Bedarf an Parkplätzen. Etwa 15 Autostellplätze müssten geschaffen werden.