Die Gemeinde Dauchingen denkt darüber nach, im Garten der Niedereschacher Straße 14 zwei Gebäude zu erstellen, um Unterkünfte für geflüchtete Menschen zu schaffen.















Dauchingen - Da die rechtliche Bewertung des Gartens als Baufläche nicht eindeutig sei, so Bürgermeister Torben Dorn, habe die Gemeinde eine Bauvoranfrage an das Landratsamt als Baurechtsbehörde gerichtet. Damit soll abgeklärt werden, ob eine Bebauung möglich ist und gegebenenfalls in welchem Umfang. Die Immobilie war vor einigen Jahren gekauft worden mit dem Ziel, bei Bedarf ein weiteres betreutes Wohnen im Ort einrichten zu können. Derzeit wird es von einigen Geflüchteten aus der Ukraine bewohnt.

Zwei Anwohner, die aufgrund der Bauvoranfrage Benachrichtigungen der Baurechtsbehörde erhalten hatten, meldeten sich während der Ratssitzung am Montag prompt zu Wort und bekundeten ihren Unmut. Ein Bürger wandte sich grundsätzlich gegen die Unterbringung von geflüchteten Menschen in größerer Zahl auf dem Gelände. Die Ausführungen gipfelten in der Feststellung: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann noch meinen Sohn mit gutem Gewissen im Garten spielen lassen kann." Auf keinen Fall dürfe im Garten so groß wie geplant gebaut werden, hieß es von dem Bürger. Das würde seine Sicht stark einschränken und finde nicht seine Zustimmung.

Auch der zweite Bürger wandte sich gegen den Plan: Die gemeinsame Unterbringung von Asylsuchenden in zwei großen Häusern führe immer zu einem Brennpunkt: "Das gibt doch immer Probleme." Das könne man nicht wollen. Dorn führte aus, dass es sich bei der Anschlussunterbringung von Geflüchteten um eine kommunale Pflichtaufgabe handelt. "So wie alle anderen Städte und Gemeinden in Deutschland sind wir verpflichtet, für Unterkunft zu sorgen." Die eingereichte Bauvoranfrage sei das Maximum des Denkbaren, man müsse nun abwarten, was das Landratsamt entscheidet.

Derzeit verfüge die Gemeinde über zehn eigene und angemietete Wohnungen, die komplett belegt seien. Die Gemeinde erwartet zeitnah die Lieferung der Wohncontainer für den versteckten Standort im Gewerbegebiet Riesenburg direkt an der Bundesstraße. "Ich gehe davon aus, dass die Container sehr schnell belegt sein werden", sagte Dorn. Nach derzeitigem Stand sei die Gemeinde verpflichtet, zusätzlich etwa 30 bis 35 Geflüchtete, die sich in einem Asylverfahren befinden, aufzunehmen. Hinzu kommen 40 bis 50 Flüchtlinge, die wie die Menschen aus der Ukraine einen privilegierten Status mit Aufenthaltsrecht ohne Asylverfahren besitzen. Diese Zahlen seien nicht zufällig, so der Bürgermeister, sondern folgen den Einwohnerzahlen. Dauchingen müsse demnach mit 1,8 Prozent der Bevölkerung des Kreises eben genau diese 1,8 Prozent der dem Kreis zugeteilten Asylbewerber und Flüchtlinge mit Sonderstatus wie aus der Ukraine aufnehmen.