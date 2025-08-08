Wohnraum auf Hausacher Mostmaierhof: Acht Sozialwohnungen bezugsfertig

Die Wohnungen im neuen Riegelbau des Mostmaierhofs schaffen Raum für Gemeinschaft und neue Perspektiven. Das Interesse ist groß, es werden aber noch Bewerbungen angenommen.
Was im vergangenen Sommer noch „sehr, sehr sportlich“ schien, ist nun geschafft: Der Riegelbau der Mostmaierhof GbR ist zwar noch nicht ganz fertig, aber die Wohnungen sind pünktlich bezugsfertig. Daran hing die Förderung für den Sozialwohnungsbau. Nun werden acht Wohnungen, jeweils vier im Ober- und im Dachgeschoss, als Sozialwohnungen ausgewiesen. Weitere vier Wohnungen im Erdgeschoss sind bereits vergeben.