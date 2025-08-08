Wohnraum auf Hausacher Mostmaierhof: Acht Sozialwohnungen bezugsfertig

Die Wohnungen im neuen Riegelbau des Mostmaierhofs schaffen Raum für Gemeinschaft und neue Perspektiven. Das Interesse ist groß, es werden aber noch Bewerbungen angenommen.

Was im vergangenen Sommer noch „sehr, sehr sportlich“ schien, ist nun geschafft: Der Riegelbau der Mostmaierhof GbR ist zwar noch nicht ganz fertig, aber die Wohnungen sind pünktlich bezugsfertig. Daran hing die Förderung für den Sozialwohnungsbau. Nun werden acht Wohnungen, jeweils vier im Ober- und im Dachgeschoss, als Sozialwohnungen ausgewiesen. Weitere vier Wohnungen im Erdgeschoss sind bereits vergeben.

„Wir haben sehr viele Bewerbungen, das Vergabeverfahren ist aber noch nicht abgeschlossen, man kann sich immer noch auf die Sozialwohnungen bewerben“, sagt Andreas Braun, Sprecher der Mostmaierhof GbR (siehe Info). Und was sind die Kriterien für die Vergabe? Da gibt es nur zwei. Zum einen muss man natürlich berechtigt sein, eine staatlich geförderte Sozialwohnung beziehen zu dürfen. Und zum anderen will die Mostmaierhof GbR in dem Haus eine „gute Gemeinschaft bilden“.

Das Bewerberfeld sei schon sehr bunt, in dem Haus sollen Alleinerziehende, Familien, Migranten und alte Menschen eine neue Heimat finden.

Die Idee für dieses Haus stammt von Andreas Braun, er rannte damit aber bei den Mitgesellschaftern Erich Armbruster und Antonia Kienzler offene Türen ein. Die Wohnungen hätten den gleichen Schnitt wie die Neue-Heimat-Häuser von 1952. Solche habe er bereits verwaltet und erkannt, dass genau diese Wohnungen am Markt fehlen: In der Größe, dass sie noch als Sozialwohnungen anerkannt werden, aber mit drei Zimmern. „Heute gibt es drei Zimmer nicht mehr unter 85 Quadratmetern“, und dann fielen sie als Sozialwohnung für eine kleine Familie schon raus. „Und mit Kind braucht man nun mal drei Zimmer.“

Das Konzept passe gut zum Mostmaierhof. Dass die Förderfrist eingehalten wurde, liege vor allem an den Firmen Hansmann Bau und Zimmerei Armbruster. Die hässliche Brandmauer sei Vorschrift und werde noch begrünt. Ein Durchgang zur Alemannenstraße bleibe bestehen. Bürgermeister Wolfgang Hermann ließ sich das Haus bereits zeigen und freut sich sehr über dieses Wohnbauprojekt, das „dem Bedarf an günstigem Wohnraum begegnet“.

Bewerbungen

Interessierte können sich noch immer für die Wohnungen bewerben. Bilder, Informationen und Impressionen sind im Internet unter https://shorturl.at/iEeVe zu finden.