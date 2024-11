Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Zeugen

„Wohnpark Kreuz“ in Bad Dürrheim

1 In ein Bad Dürrheimer Restaurant ist eingebrochen worden. (Symbolfoto) Foto: Stein

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Restaurant in Bad Dürrheim eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









Zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 10 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Straße „Wohnpark Kreuz“ in Bad Dürrheim gekommen.

Ein unbekannter Täter verschaffte sich laut Polizeibericht Zugang zum Gebäude und betrat verschiedene Räume der Gaststätte. Er entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag und verließ die Räumlichkeiten auf dem gleichen Weg. Lesen Sie auch Der Polizeiposten Bad Dürrheim sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07726/939480 melden.