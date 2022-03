1 Zum Spatenstich für die Seniorenanlage hatten sich Mitarbeiter des Hauses Emmaus, vom Sozialwerk Schwarzwald, ausführender Baufirmen, dem Architekturbüro Hauser sowie Bürgermeister Holder und acht Gemeinderäte aus Egenhausen an der Baustelle eingefunden. Foto: Köncke

Die Bauarbeiten für den Wohnpark Egenhausen haben begonnen. Beim symbolischen Spatenstich wurde die seniorengerechte Anlage vorgestellt. Mit der Fertigstellung wird für Herbst 2023 gerechnet.















Egenhausen - Die Zahl älterer Menschen nimmt in Egenhausen kontinuierlich zu. Bei der Bürgerwerkstatt im Frühjahr 2017 wurde das Thema angesprochen und der Wunsch geäußert, den Lebensabend möglichst in der Heimat zu verbringen, optimal betreut zu werden und Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Das Interesse des Seniorenzentrums Emmaus in Haiterbach-Beihingen war geweckt. Die Kommune sicherte ihre Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Standort zu. Inzwischen ist man einige Schritte weiter. Der Planungsauftrag für den Wohnpark wurde an das Architekturbüro Hauser in Altensteig vergeben. Entworfen wurde ein S-förmiger Baukörper mit Einzelgebäuden, Gärten im Erdgeschoss und im ersten Stock und einem Vorplatz, damit Bewohner weiterhin am öffentlichen Leben teilnehmen können. Vorgesehen sind 15 Parkplätze im Freien entlang der Straße und neun Stellflächen im Untergeschoss.

23 Plätze auf drei Etagen

Der Geschäftsführer des Seniorenzentrums Emmaus, Markus Schübel, ging in seiner Ansprache auf unterschiedliche Angebote unter einem Dach ein. Für das betreute Wohnen stehen auf drei Stockwerken 23 Plätze zur Verfügung, die alle über ein eigenes Bad und über eine eigene Küche mit Wohn- und Essbereich verfügen. Die Bewohner können selbstständig und selbstbestimmt leben, ihren eigenen Haushalt führen und sind in die sozialen Strukturen des Hauses eingebunden. Wer mehr Unterstützung benötigt, kann im Obergeschoss in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft mit acht separaten Zimmern untergebracht werden, die alle ein eigenes Bad und eine Dusche haben.

Das Grundstück misst4600 Quadratmeter

Alltagsmittelpunkt ist ein großer Wohn- und Essbereich mit Küche, in dem gemeinsam gekocht, geputzt und gewaschen werden kann. Außerdem wird im Wohnpark eine Tagespflege mit 15 Plätzen für Pflegebedürftige und an Demenz Erkrankte eingerichtet. Dort können sowohl die Mieter des betreuten Wohnens als auch Menschen von außerhalb den Tag in Gesellschaft bei abwechslungsreicher Betreuung verbringen und am Abend wieder in ihr Zuhause zurückkehren.

Photovoltaikanlage liefert Strom

Der Wohnpark ist barrierefrei und damit auch für Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte uneingeschränkt erreichbar. Die Zimmer werden mit Wärmepumpen beheizt, die im Sommer zum Kühlen dienen. Der Strom wird weitgehend über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt. Geplant ist eine Ladesäule für E-Autos. Dass der Wohnpark mit dem neuen Konzept bereits auf großes Interesse stößt, verdeutlichte der Geschäftsführer des Seniorenzentrums mit dem Hinweis, dass bereits einige Wohnungen fest reserviert seien.

Eine Gesellschaft könne man unter anderem daran erkennen, wie sie mit den Schwachen, Alten und Kranken umgehe, betonte Herbert Harter vom Sozialwerk Schwarzwald. Der eingetragene Verein verwirklicht gemeinsam mit dem Haus Emmaus das Projekt. Er hofft, dass die Bauarbeiten gut vorangehen, niemand zu Schaden kommt und wünscht sich, dass der Wohnpark "ein Ort ist, wo Menschen sich wohlfühlen und die nötige Hilfe bekommen".

Bürgermeister Sven Holder erinnerte an die Anfänge und Geschichte des Vorhabens, dessen Fertigstellung mit einem Fest- und Freudentag gefeiert werden sollte. Bei der Suche nach einem ausreichend großen und geeigneten Areal sei die Gemeinde gerne behilflich gewesen. Die Kommune hat drei ehemalige Bauernhäuser in der Hauptstraße mit Fördermitteln aus dem Sanierungsprogramm gekauft und 2019 abgebrochen. Ein Teil der Gesamtfläche wurde für die Friedhofserweiterung zurückbehalten und der Großteil – es handelt sich um ein 4600 Quadratmeter großes Grundstück – an den Bauherrn veräußert.

"Keine besseren Partner"

"Ich hätte mir keine besseren Partner wünschen können", lobte Holder beim Spatenstich. Imponieren würde ihn die Hingabe und Leidenschaft für die tägliche Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen und das christliche Miteinander. Mit dem Wohnpark werde eine altersgerechte, zukunftsfähige und moderne Einrichtung für Senioren geschaffen, von denen viele bereits ihr ganzes bisheriges Leben in Egenhausen verbracht haben und dort auch ihren Lebensabend verbringen möchten.