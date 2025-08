Wohnmobilstellplatz in Schramberg

1 Freuen sich über die Stellplätze: Stadtrat Jürgen Kaupp (von links), Wirtschaftsförderer Ralf Heinzelmann, Fachbereichsleiter Bent Liebrich, Claudius Bauknecht und Frank Janssen von der Abteilung Tiefbau, Andrea Müller, Leitung Marketing und Tourismus, Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und Elisa Amma vom Ingenieurbüro Breinlinger Foto: Fritsche Sieben professionelle Stellplätze für Wohnmobile hat die Stadt auf dem Gelände der H.A.U.eingerichtet.







„Dass sich ein langgehegter Wunsch der Kommunalpolitik erfüllt und wir endlich Wohnmobilstellplätze in der Talstadt ganz nah an unseren Museen und in Gehweite zum Stadtzentrum eröffnen können, freut mich sehr“, erklärte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr beim Pressetermin zur Eröffnung.