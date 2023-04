6 Der Altmeister Uwe Werz (rechts) und der neue Firmeneigentümer Ernst Thielicke Foto: /Martin Tschepe

Ernst Thielicke und Uwe Werz bauen exklusive Wohnmobile mit Allradantrieb. Ein Besuch in ihrer Manufaktur auf der Schwäbischen Alb.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Keine Spur von Hektik in der lichtdurchfluteten Montagehalle am Rande des knapp 1000 Einwohner zählenden Örtchens Upfingen auf der Schwäbischen Alb. Drei VW-Busse stehen nebeneinander. Bei einem fehlt noch das Dach, es wurde aus der Karosserie geschnitten, um später ein Hochdach einzubauen. In einer Werkstattecke arbeitet ein Schreiner gerade am Einbauschrank für einen der Camper, die in den nächsten Wochen fertiggestellt werden.