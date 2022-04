1 Platz ist in der kleinsten Hütte – im Fall dieser Minihäuser scheint das zu stimmen. Foto: Ganter

Momentan scheint alles zunehmend knapp und teuer zu werden, auch Wohnraum und Baufläche. In dieser Not kam Ralf und Maximilian Ganter ein Geistesblitz – der mit einem leeren Garagendach seinen Anfang nahm.















Link kopiert

Niedereschach - Der Volksmund kennt das geflügelte Wort: "Platz ist in der kleinsten Hütte!" Damit ist zwar nicht gemeint, dass dies dauerhaft bei zahlreichen Gästen auf wenigen Quadratmetern der Fall ist und bleibt – doch der Gedanke, auf kleinstem Raum komfortabel zu wohnen zu können, trat bei Ralf Ganter ganz situativ ein. Seit Monaten hatte er beobachtet, wie sich auch nach Stunden in und um einen riesigen Garagenhof nichts und niemand bewegte. Und dann die Idee: Wohnraum rauf auf die Garagendächer!

Ein "cleverer Cubus" auf Tournee

Den Fall eines Prototyps löste schließlich das Tiny House "XSCUBE", eines der kleinsten Niedrigenergie-Häuser der Welt. Seit mehreren Wochen ist das Objekt auf einem Tieflader "auf Tournee" durch die Bundesrepublik: am 1. April kam es zu einem Revierbesuch auf dem Universitäts-Gelände am Aasee in Münster. Zuletzt dann auch mit Station bei der "Kulinart" bei Stuttgarts Römerkastell und seit vergangenen Montag auf der Messe "Home and Garden" in Stuttgart. So ist also der XSCUBE huckepack auf dem Truck so richtig ins Rollen gekommen.

Nachhaltiges Konzept und heiß begehrt

Überall und nicht nur in beliebten Studentenstädten ist Wohnraum knapp, weil auch Baugrund knapp ist. Und genau da setzt das Konzept der XSCUBEs an: Geräumige Kleinwohnungen, die vor allem über Garagen, auf Parkflächen und in Hanglagen neuen Wohnraum schaffen können. Ein innovatives Wohnprojekt, das mit seinem Flächenkonzept und seiner Energiebilanz einen Platz zum Leben und Arbeiten schafft – und das heiß begehrt ist. "Die Anfragen nach dem ›Wohn(t)raum auf Stelzen‹ häufen sich", so Geschäftsführer Maximilian Ganter, "aber bislang hatten wir nur in Niedereschach und Balingen Show Cubes zur Besichtigung stehen. Für viele Interessenten ein zu weiter Weg." Deshalb wurde die Idee des Live-Marketings inszeniert. "Wir fahren den Cubus zum Kunden", erklärt XSCUBE-Initiator Ralf Ganter, "dann können die möglichen Käufer, die Eigentümer, die Besitzer oder eben die späteren Bewohner in aller Ruhe den Komfort und die Wohnqualitäten in Augenschein nehmen und auf Herz und Nieren prüfen."

Wohn-Würfel auch als Home-Office geeignet

Selbst bei der kleinsten Einheit mit 19 Quadratmetern in der Classic-Version gibt es einiges zu bestaunen: Weite Fensterflächen, ein großes Wohlfühl-Bad, eine spezielle Küche, ein großzügiger Schlafbereich, jede Menge Stauraum und eine Infrarot-Heizung sollen für ein markantes und individuelles Wohnerlebnis sorgen. Eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung schone zudem Umwelt und Geldbeutel der späteren Bewohner. Solarstrom, Batteriespeicher und Energie-Monitoring sorgen für eine gute Energiebilanz.

Der Einstiegs-Variante sollen größere Cuben mit 38 und 57 Quadratmetern Wohnfläche folgen, die die Nutzung deutlich erweitern. So kommen die lichtdurchfluteten Würfel immer häufiger auch als Homeoffice zum Einsatz. Schneller lasse sich ein ruhiger, abgeschlossener Arbeitsplatz zu Hause kaum "anbauen". Auch in den nächsten Wochen wird die Classic-Version auf Reisen quer durch die Republik geschickt, begleitet von kompetenten Beratern. Sie klären alle Fragen zum zukunftsträchtigen Wohnprojekt – auch zum Wohnen auf Probe – und präsentieren ausführlich alle Features, die eines der kleinsten High-End Niedrigenergiehäuser der Welt zu bieten hat.