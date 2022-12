3 Mit der Drehleiter wird versucht, an den Brandherd zu kommen. Foto: Visel

Bei einem Wohnhausbrand in Frommern sind am Freitag um 16 Uhr insgesamt 35 Feuerwehrleute ausgerückt. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Das Haus ist zunächst nicht mehr bewohnbar.















Balingen-Frommern - Bei einem Brand in der Beethovenstraße in Frommern ist am Freitag an einem Wohnhaus ein hoher Schaden entstanden. Das Gebäude ist wohl nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohner konnten das brennende Haus verlassen und kommen bei Verwandten unter. Die Feuerwehr suchte aber noch nach einer Katze, über deren Verbleiben zunächst nichts bekannt war.

Kurz nach 16 Uhr war nach Angaben von Stadtbrandmeister Florian Rebholz ein Dachstuhlbrand gemeldet worden. Zudem würden sich Personen in dem Gebäude befinden, hieß es anfangs. Die Feuerwehren aus Balingen, Frommern und Weilstetten rückten mit 35 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen aus. Auch das DRK war mit starken Kräften vor Ort.

Atemschutzträger im Einsatz

Das Feuer ist laut Rebholz in einem Zimmer im ersten Obergeschoss ausgebrochen und griff auf den Dachstuhl über. Sechs Atemschutzträger drangen ins Gebäude ein, um von Innen zu löschen. Die Drehleiter war ebenfalls im Einsatz, um an Brandherd zu gelangen. Auf einen Außenangriff wurden weitgehend verzichtet, um den Wasserschaden so gering wie möglich zu halten. Auch auf das Öffnen des Dachs konnte nach Angaben von Rebholz verzichtet werden. Um 16.30 Uhr meldete die Feuerwehr: Brand unter Kontrolle. Feuer aus.

Durchfahrtsstraße gesperrt

Neben den Einsatzkräften waren auch der Balinger Bürgermeister Ermilio Verrengia und Ortsvorsteher Stephan Reuß an die Brandstelle geeilt. Die Balinger Straße in Frommern war während der Löscharbeiten gesperrt.

Die Höhe des Sachschadens konnte am Freitag Abend laut Polizei noch nicht abgeschätzt werden, dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nach den Löscharbeiten aufgenommen.