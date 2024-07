1 Das Feuer breitete sich bis zum Dachstuhl aus: Das betroffene Wohnhaus in Dettingen ist unbewohnbar. Foto: Florian Ganswind

Drei Parteien eines Wohnhauses verloren vor gut einer Woche in Dettingen ihr Dach über dem Kopf. Das sagt nun die Polizei über die mögliche Brandursache.









Eine Familie im Erdgeschoss und zwei weitere Parteien wohnten in dem Haus in der Straße Neuer Überrain – zentral in Dettingen, nahe der Kirche. Doch alle Bewohner mussten woanders unterkommen, denn das Haus ist nach dem Brand in der Nacht vom 8. auf den 9. Juli unbewohnbar geworden.