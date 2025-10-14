Wohnen wird deutlich teurer: Haiterbacher Mieten steigen um 15,3 Prozent in zwei Jahren

Die Wohnungsmieten in Haiterbach sind in den vergangenen zwei Jahren mit 15,3 Prozent deutlich und überdurchschnittlich gestiegen. Das zeigt ein Blick in den aktualisierten Mietspiegel.
Seit dem Jahr 2020 gibt es in Haiterbach einen qualifizierten Mietspiegel. Er wurde gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Nagold, Ebhausen und Rohrdorf in Auftrag gegeben. Während der Mietspiegel im Jahr 2023 anhand des Verbraucherpreisindexes auf Basis der Ersterfassung 2020 fortgeschrieben wurde, ist nun noch mal eine komplett neue Datenerfassung erfolgt.